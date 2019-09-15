أوضاع "خطيرة" يواجهها أسرى فلسطينيون مضربون

قال نادي الأسير الفلسطيني إن ستة أسرى يواجهون ظروفا صحية خطيرة، تتفاقم مع مرور الوقت على إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري.

وحسب النادي، فإن الأسير أحمد غنام (42 عاما) يواصل إضرابه المفتوح منذ أكثر من شهرين، مشيرا إلى أنه عانى سابقا من الإصابة بسرطان الدم، كما يعاني من مشكلات صحية عدة، منها ضعف المناعة.

وأضاف نادي الأسير أن المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" ثبّتت الخميس الماضي أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير غنام، ومدته شهران ونصف الشهر.

وإلى جانب الأسير غنام، يواصل خمسة أسرى إضرابهم عن الطعام، وهم: الأسير سلطان خلوف (38 عاما)، وهو مضرب عن الطعام منذ ستين يوما، والأسير إسماعيل علي (30 عاما)، وهو مضرب عن الطعام منذ 54 يومًا، والأسير طارق قعدان (46 عامًا) مضرب عن الطعام منذ 47 يوما، والأسير ناصر الجدع وهو مضرب منذ أربعين يوما، والأسير ثائر حمدان (30 عامًا) وهو مضرب منذ 35 يومًا.



ووفق النادي، يعاني جميع هؤلاء من أعراض صحية خطيرة، منها أوجاع شديدة في كافة أنحاء الجسد، وانخفاض حاد في الوزن، وهزال وضعف شديدان، وضعف في الرؤية، وأصبحوا جميعهم عاجزين عن الحركة، ويستخدمون كراسي متحركة.

يُشار إلى أن نحو خمسمئة أسير إداري يقبعون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، أغلبهم أسرى سابقون قضوا سنوات في الاعتقال.