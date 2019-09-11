أمنستي: حرمان ناشط بحريني مريض من العلاج مثال للقساوة

اتهمت منظمة العفو الدولة السلطات البحرينية بمنع الرعاية الطبية العاجلة عن الأكاديمي والناشط المعارض البحريني عبد الجليل السنكيس، الذي يعاني من أمراض خطيرة. ووصفت ذلك بأنه سلوك "لاإنساني".

وبحسب المنظمة، فإن حرمان سجين يعاني من أمراض مزمنة من العلاج الطبي لأمر قاس إلى حد صادم، كما أنه قد يمثل خرقا لحظر التعذيب وغيره من صور المعاملة السيئة.

وقالت المنظمة إن السنكيس يعاني من عدة أمراض مزمنة تتضمن متلازمة ما بعد شلل الأطفال، وفقر الدم المنجلي، والاضطرابات العضلية الهيكلية. وإضافة إلى ذلك، فقد بدأ منذ 22 أغسطس/آب 2019 يشعر بألم حاد في الصدر، ويعاني من ضعف الإحساس في الأصابع، وارتجاف في اليد اليسرى التي يعتمد عليها للتحرك باستخدام عكازيه.

ودعت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، السلطات البحرينية إلى السماح للسنكيس "فورا" بالحصول على الرعاية الطبية التي هو في أمس الحاجة إليها، وأن تضمن توفير الأدوية اللازمة له.

كذلك دعت المنظمة إلى الإفراج عن "سجناء الرأي الآخرين مثل عبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع، الذين أدينوا لا لشيء سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع".