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قلق غربي لاختطاف موالين لحفتر برلمانية ليبية

النائبة سهام سرقيوة اختطفت بعد إدلائها بتصريحات طالبت فيها بوقف الحرب على طرابلس (مواقع التواصل)
النائبة سهام سرقيوة اختطفت بعد إدلائها بتصريحات طالبت فيها بوقف الحرب على طرابلس (مواقع التواصل)

أعربت سفارات ‫بريطانيا ‫وكندا‬ ‫وفنلندا ‫وفرنسا‬‫ وألمانيا‫ وإيطاليا ‫وهولندا ‫وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ‫ليبيا، عن قلقها الذي وصفته بالعميق إزاء استمرار اختفاء عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة.

وكانت البرلمانية الليبية قد اختطفت من قبل مجموعة مسلحة موالية لحفتر شنت هجوما مسلحا على منزلها في بنغازي شرق ليبيا الأيام الماضية.

ودعا بيان مشترك صادر عن هذه الدول إلى الإفراج الفوري عن سرقيوة، وطالب ما سماها "السلطات المعنية بالتحقيق العاجل وتقديم تفاصيل عن مكان وجودها".

وقالت سفارات هذه الدول إنها تلاحظ بقلق ما وصفته بالاتجاه المقلق لحالات الإخفاء القسري الأخيرة والاعتقالات غير القانونية في ليبيا، والتي تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت أن المساءلة أمام القانون حق أساسي يجب احترامه ويجب أن يحظى به جميع الليبيين.

المصدر : الجزيرة
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