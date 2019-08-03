حقوقيون: وفاة داعية سعودي بأحد سجون المملكة
وذكر الحساب في تغريدة عبر موقع تويتر اليوم السبت "تأكد لنا وفاة الشيخ صالح عبد العزيز الضميري في سجن الطرفية" بمنقطة القصيم وسط البلاد.
وأشار إلى أن الضميري توفي بسبب "الإهمال الطبي، حيث إنه مريض بالقلب وكان في العزل الانفرادي".
وأكد الحساب أن عائلة الداعية تسلمت جثمانه، وجرت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة ظهر السبت في سكاكا التابعة لمحافظة الجوف شمال البلاد.
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وقال الحساب إن "الشيخ اعتقل سابقا أكثر من مرة على خلفية مناصرته الدائمة لمعتقلي الرأي"، دون مزيد من التفاصيل.
ولم تعقب السلطات السعودية على هذه الأنباء، غير أنها عادة ما تقول إنها تلتزم بحقوق الإنسان.
وهذه الحالة ليست الأولى في سجون المملكة، إذ أعلن ناشطون في يناير/كانون الثاني الماضي وفاة الشيخ أحمد العماري عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقا؛ جراء جلطة دماغية داخل السجن، دون تعقيب من السلطات آنذاك.
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