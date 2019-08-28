رغم التحذيرات.. ترحيل "قسري" لمئات النازحين بشمال العراق

رحّلت السلطات العراقية الأربعاء مئات النازحين، غالبيتهم نساء وأطفال، من مخيم في محافظة نينوى بشمال البلاد، إلى مناطق فروا منها، رغم مخاوف المنظمات الإنسانية مما ينتظرهم لدى عودتهم.

وهؤلاء المدنيون هم أصلا من قضاء الحويجة في محافظة كركوك (شمال بغداد)، وكانوا قد فروا جراء القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية قبل سنوات إلى مخيم حمام العليل.

وبدأ مسؤولون عراقيون في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بمرافقة هؤلاء إلى أكثر من 12 حافلة بيضاء تحمل شعار وزارة النقل، كانت تنتظرهم لنقلهم.

وحملت النساء وأطفالهن أمتعة قليلة واصطفوا قرب الحافلات، في حين كان المسؤولون يدققون في أسمائهم على لوائح.

وقالت النازحة أم حكم (65 عاما) التي قضت عامين في المخيم لدى خروجها "تهجرنا منذ سنتين، والآن قالوا لنا علينا العودة. لكن لا نعرف مصيرنا، لأن بيوتنا مهدمة (...) هل سنبقى في الشارع أم في مخيم آخر؟".

وأوضح معاون محافظ نينوى لشؤون النازحين والمخيمات علي خضر أنه ستعاد 160 عائلة أو نحو 550 شخصا إلى محافظة كركوك في إطار عمليات النقل.

وأضاف أنه قبل أيام أعيدت 35 عائلة إلى محافظة الأنبار (غرب)، وأن العمل جار لإعادة البقية إلى محافظاتهم الأصلية.

وأشار إلى وجود أكثر من 4500 عائلة نازحة من مختلف المحافظات خارج نينوى عليها أن تعود إلى مناطقها وتتولى الحكومات المحلية مساعدتها.

ولا يزال أكثر من 1,6 مليون نازح يعيشون في المخيمات بالعراق، رغم مرور نحو عامين على إعلان "النصر" على تنظيم الدولة، لانعدام البنى التحتية والتأخر في عمليات إعادة الإعمار.

وشددت الحكومة على أن سياستها هي إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية، لكن معظمها لا يزال مدمرا ويفتقر إلى الخدمات.