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شقيقة معتقل سعودي تروي تفاصيل وأسباب اعتقاله بطريقة مهينة

إيصال الخديدي نشرت فيديو عبر حسابها على تويتر لتشرح تفاصيل اعتقال أخيها (مواقع التواصل)
إيصال الخديدي نشرت فيديو عبر حسابها على تويتر لتشرح تفاصيل اعتقال أخيها (مواقع التواصل)

قالت إيصال الخديدي شقيقة معتقل الرأي السعودي عبد الله الخديدي إن شقيقها اعتقل بطريقة مهينة عند عودته إلى السعودية.

وأضافت إيصال، وهي لاجئة في كندا، في تسجيل مصور على صفحتها في موقع تويتر أن شقيقها أُخفي منذ سنة بسبب تغريدات انتقد فيها واقع البطالة والمحسوبيات في السعودية.

وقالت إن الطريقة التي اعتقل بها توحي كأنه إرهابي مسلح خطير، حيث داهم منزله عدد كبير من رجال الشرطة قدرت عددهم بين 10 و15، واستولوا على كل الهواتف النقالة والحواسيب والأجهزة اللوحية في المنزل، وهددوا أخيها الآخر بالاعتقال إذا لم يسلمهم أخاه.


وأوضحت أن أخاها عبد الله يعاني من مرض بالقلب، ولديه إعاقة في إحدى يديه، مضيفة أنه تخرج في الجامعة مهندسا للكهرباء بمعدل عال جدا مع مرتبة الشرف، وكان يعتقد أن مسألة الحصول على فرصة عمل ستكون سهلة بالنسبة له، لكنه فوجئ بالمحسوبيات والوساطات والعنصرية، خاصة أن لديه إعاقة، ورفضته كثير من الجهات.

لم يملك عبد الله ما يفعله -تضيف إيصال- سوى اللجوء إلى هاتفه، فأنشأ حسابا وهميا على تويتر وكتب به بعض التغريدات انتقد فيها المحسوبية والبطالة في السعودية فجرى اعتقاله.

المصدر : الجزيرة
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