طلب شراء الكفن.. حملة إلكترونية لإنقاذ عالم مصري معتقل

عبد الرحمن محمد-القاهرة

قالت مصادر حقوقية إن أستاذ الهندسة في جامعة القاهرة عصام حشيش طلب من إدارة سجن العقرب -المعتقل فيه حاليا- السماح له بشراء كفن على نفقته الخاصة "استعدادا للقاء ربه".

ونقلت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان وحملة باطل عن حشيش -القيادي في جماعة الإخوان المسلمين- هذه المطالبة، التي بررها "بتدهور حالته الصحية" وتعمد إدارة سجن العقرب الإهمال الطبي بحقه وسعيها لقتله بالبطيء.

ودشن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حملة للتضامن مع عصام حشيش، وأطلقوا وسم (#انقذوا_عصام_حشيش)، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه مراعاة لظروفه الصحية، مستحضرين ما هو متداول عن تعرض المعتقلين للقتل البطيء داخل السجون المصرية.

وتساءل بعضهم: هل من المقبول السكوت على مثل هذه التجاوزات، وانتظار موت المعتقلين واحدا تلو الآخر؟ في حين استحضر العديد من طلبة حشيش قصصا عن نبوغه وتميزه، وما له من قدر أكاديمي وبروز علمي في مجاله.

وعصام حشيش هو أستاذ اتصالات بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، وُلد عام 1955 في محافظة الغربية (شمال القاهرة)، وحصل على جائزة الجامعة التشجيعية عام 2004، وتم اختياره الأستاذ المثالي بجامعة القاهرة عام 2005، ونفذ مشروعات هندسية رائدة، كما كانت له مشروعات بحثية متنوعة، وأشرف على نحو خمسين رسالة علمية في الداخل والخارج.

واعتقل حشيش عامي 1981، و1995، ثم اعتقل على خلفية أحداث جامعة الأزهر بتهمة غسيل الأموال، وحُكم عليه بثلاث سنوات.

وعقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013، اعتقل عصام حشيش من مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

#عصام_حشيش يطلب من إدارة سجن العقرب السماح له بشراء كفن على نفقته الخاصة استعدادا للقاء ربه#انقذوا_عصام_حشيش

منقول من صفحة ا.د.صلاح عز



البروفيسور عصام حشيش، أستاذ كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والقيادي في جماعة... https://t.co/Vjz88UDQGp — Amr Darrag (@amr_darrag) August 26, 2019 عاجل.. الدكتور عصام حشيش الأستاذ بهندسة القاهرة والمعتقل بسجن العقرب يطلب من إدارة السجن شراء كفن على نفقته الخاصة استعدادا للقاء ربه وذلك لتدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال المتعمد وقتله بالبطيء.



اتكلمو عنه انشر عنه بالله عليكم

#أنقذوا_عصام_حشيش pic.twitter.com/6xl7uKEXRm — As Shok (@Moslemwaftaker) August 25, 2019 يا نهار اسود! هو احنا هنستنى لما يموتوهم نفر نفر!!https://t.co/VWo2AdhHXJ#انقذوا_عصام_حشيش — Mona Seif (@Monasosh) August 25, 2019 #أنقذوا_عصام_حشيش

عذرا أستاذي الفاضل لم نستطع منع الأذى والظلم عنك ... لم نستطع رد جزء من جميل ما علمتنا وعلمت أجيال هندسة الإلكترونيات والاتصالات - جامعة القاهرة ... لم نستطع كف أيدي الطغاة الظالمين عنك ولا... https://t.co/KRlkks7BN3 — د. علاء الروبي (@Alaa_Elrouby) August 26, 2019 الدكتور عصام حشيش أستاذ هندسة القاهرة والمعتقل بسجن العقرب يطلب من إدارة السجن شراء #كفن على نفقته الخاصة، وذلك لتدهور حالته الصحية ورفضه كفن ملوث بدماء المصريين.

الإهمال المتعمد والقتل بالبطيء، هما سياسة السلطات المصرية لتصفية المعتقلين السياسيين.#أنقذوا_عصام_حشيش pic.twitter.com/c0OtRvMM30 — Magda Mahfouz (@magdaMahfouzeg) August 25, 2019 دكتور عصام حشيش الأستاذ في هندسة القاهرة طلب من مصلحة السجون شراء كفن علي حسابه لتدهور حالته الصحية.



دكتور عصام أيقونة هندسة القاهرة وكل خريجين الكلية في عصر ما قبل السيسي عارفينه لشعبيته وحب الناس ليه https://t.co/byh4iJSVFN — Amr عمرو (@Amrevich) August 25, 2019 غياب الأمل مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي اعتبر طلب حشيش دليلا على حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في مصر، وكشفا عن حجم المعاناة التي يشتكون منها. كما رأى في حديث للجزيرة نت أن هذا المطلب يكشف عن افتقاد المعتقلين أي بارقة أمل في تحسن أحوال السجون أو تغيرها، وأنه دليل يضاف إلى مئات الأدلة السابقة التي تدين النظام المصري ومؤسساته الأمنية.

ومنذ مطلع العام الحالي، توفي نحو 18 معتقلا داخل السجون -حسب مصادر حقوقية- آخرهم محمد مشرف، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة الخميس الماضي، داخل محبسه بسجن برج العرب، بسبب الإهمال الطبي، ليصل بذلك عدد المعتقلين الذين توفوا للسبب نفسه منذ الانقلاب العسكري 693 معتقلا.

وسبق أن توفي عدد من قيادات وأعضاء الإخوان داخل السجن بسبب الإهمال الطبي؛ أبرزهم الرئيس السابق محمد مرسي، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف وعبد العظيم الشرقاوي وفريد إسماعيل ومحمد الفلاحجي وطارق الغندور.