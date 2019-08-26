طلب شراء الكفن.. حملة إلكترونية لإنقاذ عالم مصري معتقل
عبد الرحمن محمد-القاهرة
قالت مصادر حقوقية إن أستاذ الهندسة في جامعة القاهرة عصام حشيش طلب من إدارة سجن العقرب -المعتقل فيه حاليا- السماح له بشراء كفن على نفقته الخاصة "استعدادا للقاء ربه".
ونقلت التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان وحملة باطل عن حشيش -القيادي في جماعة الإخوان المسلمين- هذه المطالبة، التي بررها "بتدهور حالته الصحية" وتعمد إدارة سجن العقرب الإهمال الطبي بحقه وسعيها لقتله بالبطيء.
وتساءل بعضهم: هل من المقبول السكوت على مثل هذه التجاوزات، وانتظار موت المعتقلين واحدا تلو الآخر؟ في حين استحضر العديد من طلبة حشيش قصصا عن نبوغه وتميزه، وما له من قدر أكاديمي وبروز علمي في مجاله.
وعصام حشيش هو أستاذ اتصالات بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، وُلد عام 1955 في محافظة الغربية (شمال القاهرة)، وحصل على جائزة الجامعة التشجيعية عام 2004، وتم اختياره الأستاذ المثالي بجامعة القاهرة عام 2005، ونفذ مشروعات هندسية رائدة، كما كانت له مشروعات بحثية متنوعة، وأشرف على نحو خمسين رسالة علمية في الداخل والخارج.
واعتقل حشيش عامي 1981، و1995، ثم اعتقل على خلفية أحداث جامعة الأزهر بتهمة غسيل الأموال، وحُكم عليه بثلاث سنوات.
وعقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013، اعتقل عصام حشيش من مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
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ومنذ مطلع العام الحالي، توفي نحو 18 معتقلا داخل السجون -حسب مصادر حقوقية- آخرهم محمد مشرف، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة الخميس الماضي، داخل محبسه بسجن برج العرب، بسبب الإهمال الطبي، ليصل بذلك عدد المعتقلين الذين توفوا للسبب نفسه منذ الانقلاب العسكري 693 معتقلا.
وسبق أن توفي عدد من قيادات وأعضاء الإخوان داخل السجن بسبب الإهمال الطبي؛ أبرزهم الرئيس السابق محمد مرسي، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف وعبد العظيم الشرقاوي وفريد إسماعيل ومحمد الفلاحجي وطارق الغندور.
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