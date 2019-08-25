بسبب الإهمال والتضييق.. معتقلون مصريون يواصلون الإضراب

عبد الله حامد-القاهرة

واصل معتقلو سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية إضرابهم عن الطعام الذي بدأوه منذ أكثر من أسبوعين احتجاجا على سوء معاملة الأهالي أثناء زيارة ذويهم.

كما يحتج المضربون على عدم السماح بدخول احتياجاتهم الخاصة من طعام وملابس وأدوية، وقصر وقت الزيارة الممنوح لهم.

وقامت مصلحة السجون الخميس الماضي باقتحام الزنازين وتجريد المعتقلين من كافة متعلقاتهم الشخصية وأحرقتها أمامهم.

وتزايد غضب المعتقلين عقب وفاة المعتقل بسجن برج العرب محمد مشرف، الخميس الماضي، إثر تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن.

واعتقل محمد مشرف -وهو مدرس لغة إنجليزية- من منزله بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة للشرقية.

وبحسب بيان للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، شكا عدد من أسر معتقلي سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية من الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم من قبل إدارة السجن، وتغريب بعض المعتقلين إلى أماكن لا يعلمها ذووهم.

وشكا المعتقلون لذويهم من أن إدارة السجن تحرمهم من أبسط حقوقهم التي كفلها القانون المصري ومعايير حقوق الإنسان، مثل منعهم من العلاج رغم معاناة كثير منهم من أمراض مزمنة وخطيرة تتطلب الرعاية الطبية المستمرة، بالإضافة إلى عدم توافر طعام حيث تصرف إدارة السجن كميات قليلة جدا لا تكفيهم وتمنع إدخال أطعمة من الخارج.

وبالتزامن مع ذلك، واصل عدد من معتقلي سجن طنطا العمومي إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم السادس على التوالي، احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل محبسهم من قبل إدارة السجن.

وقال مصدر حقوقي إن ضباط السجن ومخبروه اعتادوا الاعتداء على المعتقلين من دون سبب واضح، بداية من أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى الاعتداء على أهالي المعتقلين أثناء الزيارة.

وأوضح أن 56 معتقلًا دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من الاثنين 19 أغسطس/آب الجاري، رفضًا لما يتعرضون له من انتهاكات.

من جانبها، تواصل عائشة خيرت الشاطر -المعتقلة بسجن القناطر- إضرابا كليا مفتوحا عن الطعام لليوم السادس؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها داخل محبسها.

وتحتجز عائشة الشاطر في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد عشرين يومًا من الإخفاء القسري، قبل عرضها على النيابة وترحيلها إلى سجن القناطر، حيث تقبع بحجرة صغيرة دون إضاءة أو تهوية أو دورة مياه، حسب مرافعة زوجها -المعتقل- عنها الأسبوع الماضي.