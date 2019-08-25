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نددت بظروفهم المهينة.. وقفة بلندن دعما لمعتقلي البحرين المضربين

نظمت شخصيات بحرينية معارضة وقفة أمام سفارة بلادهم في لندن؛ دعما للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام للأسبوع الثاني على التوالي.

واستنكر المشاركون في الوقفة ما وصفوها بالظروف القاسية والمهينة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في سجون البحرين.

وشاركت في الوقفة مؤسسات حقوقية بريطانية، طالبت بإصلاح حقوقي جذري في البحرين كمقدمة للإصلاح السياسي.

ويخوض مئات المعتقلين في سجني "جو" و"الحوض الجاف" إضرابا عن الطعام منذ 15 من الشهر الجاري احتجاجا على ظروف اعتقالهم.

المصدر : الجزيرة
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