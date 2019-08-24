مصر.. حملة إلكترونية تطالب الحكومة بعدم تسليم طلاب الإيغور للصين

عبد الرحمن محمد-القاهرة

على خلفية تجدد الحديث عن نية السلطات المصرية تسليم طلبة الأزهر من الإيغور للسلطات الصينية بعد حملات القبض عليهم، دشّن نشطاء مصريون وسم (#لالتسليم_الإيغور_من_مصر_للصين) للمطالبة بعدم تسليمهم.

ومنذ يوليو/تموز 2017، تتابعت تقارير تكشف قيام السلطات المصرية بشن حملات توقيف بحق طلاب الإيغور (الأقلية المسلمة التي تعيش في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين)، وإخضاعهم لتحقيقات من قبل أجهزة أمنية مصرية، وكذلك من قبل محققين صينيين جاؤوا خصيصا لهذا الغرض.

وعبر الوسم، وجه متفاعلون نداءً لشيخ الأزهر أحمد الطيب، يطالبونه بالعمل على حماية طلبة جامعته من الإيغور من الترحيل والتسليم للسلطات الصينية التي من المتوقع أن تسيء معاملتهم، كما هاجموا النظام المصري الذي رأوا مساعيه تلك "غير مستغربة" في ظل معاناة الشعب المصري من انتهاكاته المتكررة.

وربط نشطاء تجاوب السلطات المصرية مع رغبة الصين في تسليم هؤلاء الطلبة بمصالحها الاقتصادية معها، حيث ذهبوا إلى أن النظام المصري على استعداد لتقديم أي تنازلات في سبيل الحفاظ على تلك المصالح.

وتعد الصين من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، وهي تضخ أموالا في مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل إنشاء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة، وبلغ حجم التجارة بين البلدين مستوى قياسيا بقيمة 13.8 مليار دولار العام الماضي.

وبحسب مصادر حقوقية وإعلامية، فمنذ توقيع وزارة الداخلية المصري وثيقة تعاون مع أجهزة الأمن الصينية في 2017، اعتقلت السلطات المصرية العشرات من الطلبة الإيغور من محال إقامتهم ومن أماكن عامة يترددون عليها، كما اعتقل عدد منهم من مطاري القاهرة وبرج العرب.

وبالتزامن مع تلك الأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حينها أحمد حافظ ردا على سؤال عن ترحيل الإيغور إنه "يتم إبعاد المخالفين أولا بأول، ومن بينهم رعايا لجمهورية الصين الشعبية، ضمن جنسيات كثيرة أخرى".

ومنذ بدء حملة توقيف الطلبة الإيغور في مصر، دعت منظمات حقوقية في بيانات منفصلة السلطات المصرية للإفراج عن هؤلاء الطلبة وعدم تسليمهم إلى الصين، ومن أبرزها منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"الشهاب" و"التنسيقية المصرية" و"المفوضية المصرية".

#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين

ضعف الإسلام وحاربه أهله في ديارهم المسلمه

فاستهان الصينيون بإخوتنا في الدين عندهم — دباس (@dabbas50) August 23, 2019

#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة



حديث نبوي

رواه البخاري pic.twitter.com/cLGjqpjQfD — OMT (@OMT80) August 24, 2019

#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين



جاءوا إلى مصر يلتمسون دراسة العلوم الشرعية بالأزهر الشريف..



وبعد عقد عدة إجتماعات "رفيعة" المستوى بين الجانب المصري والجانب الصيني فوجئوا بتعرضهم لحملة إعتقالات غير مسببة تمهيداً لترحيلهم إلى الصين حيث يلاقوا إضطهاد ممنهج كونهم مسلمين!! — مها محمود أبوالليل🦋 (@MAboelliel) August 23, 2019

هو النظام ده حالف مايسيب اى قذاره الا لما يعملها واى حاجه مترضيش ربنا هنعملها !! انتوا مش هتترموا فى مزبله التاريخ انتوا مزبله التاريخ نفسها 👌 #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين — 🔆Ràÿà & 🔪🔆 (@imronyms) August 24, 2019

زاي ما السعودية سلمت مسلمي الروهينجا مصر هتسلم الطلاب الأيغور دي مصالح دول ممكن يبيعوا اهلهم عشان مصالحهم #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين — عســل اســــــــــــــــود (@officialmasry1) August 23, 2019

#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين

اين انت ياشيخ الازهر من ابناءك وطلابك الايغور أنهم جاءوا يلتمسو العلم جاءو يحتمو في كنف الازهر — Blak&white (@M______ah00) August 23, 2019

#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين



الأزهر الشريف اللي كان يرعب الملك أيام الملكيه

دلوقتي مش قادر يفتح بوئه ولا يعترض ع احتجاز طلاب الايغور اللي خطفتهم أمن الدوله من جامعة الأزهر

الأزهر أصبح وزاره من وزارات العسكر

بس كده #شيخ_الأزهر — بلاد الظلم اوطاني (@misriin9) August 23, 2019

ننسى أن الصين دولة اقتصادية محضة

لو دولة واحدة فقط واحدة مسلمة عربية تقاطع الصين ستتراجع

منكم لله أنظمة ذل و عهر أليس في دولنا العربية حاكم واحد عربي له غيرة على الدين . حتى لو لم تكون غيرة على الدين . شباب ذنبهم تواجدهم بالأزهر لأخد العلم #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين — Häyã Zahıra Elkhaldi (@Haya_Elkhaldi) August 23, 2019