خيري ومجدولين.. فرحة فلسطينية أجهضها الاحتلال

عاطف دغلس-نابلس

"الآن وصلت إسطنبول، خلال اليومين الماضيين لم يكن لدي متسع من الوقت لأعلن عقد قراني رسميا على زميلتي الصحفية مجدولين حسونة، لكنني في حال أخرى".

كان ذلك مقتبسا من منشور طويل للصحافي الفلسطيني محمد خيري كتبه حينما وطئت قدماه أرض إسطنبول التركية بعدما وصلها وحيدا دون الصحفية مجدولين حسونة التي منعها الاحتلال الإسرائيلي من السفر رفقته عبر جسر الملك حسين (معبر اللنبي).

وليوم الأحد الماضي تعود تفاصيل ما جرى مع الصحفية مجدولين، فبعد وصولها جسر الملك حسين، المتنفس الوحيد للفلسطينيين للخارج، احتجزتها سلطات الاحتلال ساعات عدة قبل أن ترجعها لمدينتها نابلس وتدعوها لزيارة المخابرات الإسرائيلية بمعسكر حوارة الإسرائيلي جنوب المدينة.



ثمة لقاء أخير جمع بين مجدولين وخطيبها محمد كما رويا للجزيرة نت في قاعة المحكمة الشرعية بنابلس، حيث وثقا عقد زواجهما على أمل إكمال مراسيم الفرح في إسطنبول، لكن فرحتهما لم تتم.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تحتجز بها مجدولين أو تستدعى للتحقيق، فإنها الوحيدة التي منعت بعدها من السفر، وتقول مندهشة "خلال سفري بالمرات القليلة الماضية لم يتم احتجازي أو التحقيق معي".