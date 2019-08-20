قبيل قرار أممي بتأجيله.. سخرية من مؤتمر لمناهضة التعذيب يعقد في مصر
محمد سيف الدين-القاهرة
أثار اختيار مصر لعقد مؤتمر إقليمي حول تعريف وتجريم التعذيب، العديد من التساؤلات حول اختيار القاهرة على الرغم من سجلها الحافل في انتهاك حقوق الإنسان وخاصة في السنوات الست الماضية، ما دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لوصف الأمر بالكوميديا السوداء.
ويبدو أن الاحتجاج والسخرية نجحا هذه المرة، حيث أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عصر اليوم الثلاثاء تأجيل المؤتمر الإقليمي حول تجريم التعذيب الذي كان مقررا عقده في القاهرة يومي 4-5 سبتمبر/ أيلول المقبل، بالشراكة مع المجلس القومي (المصري) لحقوق الإنسان.
ومنذ الإعلان عن إقامة المؤتمر في القاهرة تصاعدت الاعتراضات، حيث رأى كثيرون أن التعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والسلطات المصرية يعني استمرار التواطؤ الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بينما رأى آخرون أن المؤتمر إجراء روتيني بحت كون مصر هي رئيسة الاتحاد الأفريقي حاليا.
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سجل حافل بالانتهاكات
ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في صيف 2013، وملف حقوق الإنسان في مصر منحدر، وفق وصف حقوقيين.
ففي مطلع الشهر الجاري، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (مجتمع مدني)، تقريرا بعنوان "كابوس التعذيب في مصر: عقبات قانونية وقضائية تحول دون إنصاف ضحايا التعذيب"، ووثقت خلاله
86 حالة تعذيب في مقرات الأمن الوطني ومقرات الاحتجاز، وذلك خلال الفترة ما بين من شهر يونيو/حزيران 2017 وحتى يونيو/حزيران 2018.
الانتهاكات لم تتوقف عن حد التعذيب داخل مقرات الاحتجاز وحسب، بل وصلت لقتل خارج إطار القانون، حيث وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في تقرير لها بعنوان "خمس سنوات من القهر والإخضاع" مقتل 3110 أشخاص خارج إطار القانون منذ أحداث الانقلاب العسكري وحتى يوليو/تموز 2018.
وفي سيناء، بلغ عدد القتلى من المدنيين 4010 أشخاص، منهم 3709 أشخاص قال عنهم الجيش إنهم قُتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية دون أن يُفتح تحقيق في واقعة واحدة.
ومن القتل خارج إطار القانون للقتل بالإهمال الطبي داخل السجون، حيث توفي منذ مطلع العام الجاري نحو 25 معتقلا داخل محبسهم، وفق رصد مراسل الجزيرة نت.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي أصدر مركز عدالة للحقوق والحريات (مجتمع مدني) تقريرا بعنوان "كيف تعالج سجينا حتى الموت"، أشار إلى أن أعداد حالات الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة بين عامي 2016 و2018 وصلت إلى نحو 819 حالة.
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