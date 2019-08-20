نايك يعتذر عن تصريحاته بشأن "السياسة العرقية" بماليزيا

اعتذر الداعية الإسلامي الهندي الشهير ذاكر نايك عن تصريحات "حساسة" أدلى بها في ماليزيا بعد يوم من استجواب الشرطة له بسببها.

واستجوبت الشرطة الماليزية نايك لمدة عشر ساعات أمس الاثنين بشأن خطاب ألقاه هذا الشهر قال فيه إن الهندوس في ماليزيا يتمتعون "بحقوق أكثر 100 مرة" من الأقلية المسلمة في الهند وإن الماليزيين الصينيين ضيوف على البلاد.

والعرق والدين قضيتان حساستان في ماليزيا، حيث يشكل المسلمون نحو 60% من سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة. والباقي معظمهم من الصينيين والهنود وأغلبهم هندوس.

واعتذر نايك، الذي يعيش في ماليزيا منذ حوالي ثلاث سنوات وتطالب الهند ماليزيا بتسليمه، عن تصريحاته، لكنه أصر على أنها ليست عنصرية، وقال إن منتقديه انتزعوها من سياقها وأضافوا "افتراءات غريبة لها".

وقال في بيان اليوم الثلاثاء "لم أقصد أبدا مضايقة أي فرد أو طائفة". وأضاف "هذا مخالف لتعاليم الإسلام، وأود أن أنقل خالص اعتذاري عن سوء الفهم هذا".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قوله يوم الأحد إن نايك حر في التحدث عن الإسلام، لكن يجب ألا يتحدث عن السياسة العرقية في ماليزيا.