البث الحي
ابحث

حملة تضامن مع سجناء بحرينيين مضربين عن الطعام

مئات المعتقلين في سجون البحرين أعلنوا الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء أوضاعهم (الأوروبية)
مئات المعتقلين في سجون البحرين أعلنوا الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء أوضاعهم (الأوروبية)

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع وسم "إضراب سجناء البحرين"، للتضامن مع مئات السجناء المضربين عن الطعام منذ أيام، احتجاجا على سوء الأوضاع في سجني "جو" و"الحوض الجاف".

وذكرت مواقع إخبارية موالية للمعارضة البحرينية أن مطالب السجناء بدأت برفع القيود الأمنية عن 15 منهم في مبنى العزل بسجن "جو"، بعد أن قرروا الدخول في إضراب عن الطعام، ثم انضم مئتا سجين إلى الإضراب في اليوم التالي.

وفي سجن "الحوض الجاف"، أعلن أكثر من أربعمئة سجين الدخول في الإضراب للمطالبة بوقف سوء المعاملة، والسماح لهم بالزيارات العائلية، وذلك بحسب المواقع ذاتها.

في هذه الأثناء، تبذل "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" الحكومية محاولات لثني المعتقلين عن الاستمرار في الإضراب، وتحسين ظروف اعتقالهم.

وكانت إدارة سجن "جو" قد عاقبت المضربين بعزلهم وحرمانهم من الاتصالات والطعام والزيارات العائلية.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
إفراج وشيك عن ابنة معارض بحريني
مضربان بسجون البحرين يرفضان السوائل
واشنطن تدعو البحرين لإطلاق الناشطة ابتسام الصايغ
سجينات بحرينيات يوقفن إضرابا عن الطعام
أهم الأخبار
المزيد من حريات
إنترسبت: غوغل تعمق علاقاتها مع النظام القمعي في مصر
بسبب حاجز إسرائيلي.. مقتل أطفال فلسطينيين حرقا
بعد وفاة عراقي مرحّل.. مطالبات لإدارة ترامب بوقف حملتها على المهاجرين
اليمنيون في الأردن.. طلبات لجوء مؤجلة وحقوق مهدورة