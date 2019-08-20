حملة تضامن مع سجناء بحرينيين مضربين عن الطعام

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع وسم "إضراب سجناء البحرين"، للتضامن مع مئات السجناء المضربين عن الطعام منذ أيام، احتجاجا على سوء الأوضاع في سجني "جو" و"الحوض الجاف".

وذكرت مواقع إخبارية موالية للمعارضة البحرينية أن مطالب السجناء بدأت برفع القيود الأمنية عن 15 منهم في مبنى العزل بسجن "جو"، بعد أن قرروا الدخول في إضراب عن الطعام، ثم انضم مئتا سجين إلى الإضراب في اليوم التالي.

وفي سجن "الحوض الجاف"، أعلن أكثر من أربعمئة سجين الدخول في الإضراب للمطالبة بوقف سوء المعاملة، والسماح لهم بالزيارات العائلية، وذلك بحسب المواقع ذاتها.

في هذه الأثناء، تبذل "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" الحكومية محاولات لثني المعتقلين عن الاستمرار في الإضراب، وتحسين ظروف اعتقالهم.

وكانت إدارة سجن "جو" قد عاقبت المضربين بعزلهم وحرمانهم من الاتصالات والطعام والزيارات العائلية.