مراسلون بلا حدود: اختطاف جديد لصحفييْن في اليمن

قالت "مراسلون بلا حدود" إن صحفييْن تعرضا للاختطاف في اليمن على أيدي مسلحين مما يرفع عدد الصحفيين المختفين في البلاد منذ عام 2015 إلى ما لا يقل عن عشرين صحفيا.

وأضافت المنظمة بموقعها الإلكتروني أن مسلحين دهموا في السادس من الشهر الجاري شقة رئيس تحرير موقع "مأرب اليوم" بمدينة عدن واقتادوه إلى مكان مجهول، في حين اعتقلت مجموع مسلحة الصحفي عبد الحفيظ الصمدي في حي الجردة بصنعاء في 27 يوليو/تموز الماضي، وتابع أن شقيقه أكد أنه مسجون ويخضع للتحقيق.

وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى أن أغلب المختفين اختُطفوا على أيدي قوات حكومية وغير حكومية، ولا تملك عائلاتهم معلومات دقيقة عن أماكن احتجازهم.

وقالت أيضا إن التعامل الذي يلقاه الصحفيون على أيدي الحوثيين أو قوات التحالف السعودي الإماراتي يمثل استخفافا واضحا بقانون حماية الصحفيين.

وفي سياق حديثها عن اختطاف صحفيين يمنيين جدد، قالت المنظمة إن هذا الأمر يدفعها إلى دق ناقوس الخطر وإدانة سياسة الاختفاء القسري.

ووفق لائحة أعدتها المنظمة حول حرية الصحافة، يحتل اليمن المرتبة 168 من مجموع 180 دولة.