المعارضة البحرينية: المظاهرات متواصلة.. والقمع مستمر

قال عضو حركة أحرار البحرين المعارضة سعيد الشهابي، إن الحكومة البحرينية تسعى لقمع المعارضة وإنهاء أي صوت معارض في الداخل.

وأشار -خلال ندوة لتكتل المعارضة البحرينية في لندن- إلى أن المظاهرات في البحرين لم تتوقف، وآخرها كان أمس، وقامت السلطات بقمعها.

ورأى الشهابي أن الحكومة البريطانية تتلقى صورة مغلوطة ومشوهة عن الأوضاع في البحرين.

وتابع أنه "حتى الليلة الماضية كانت هناك مظاهرات وتم قمعها، وفي الأسابيع الماضية كانت هناك مظاهرات أيضا. ولم تتوقف المظاهرات في البحرين، ففي عام 2018 خرجت بين 12 إلى 18 مظاهرة بحسب مكتب حقوق الإنسان في البحرين".

وأوضح أن "أعمال القمع مستمرة، والسلطات تسعى لسحق المعارضة.. نحن هنا ليس فقط لنعبر عن وجهة نظرنا بوصفنا معارضة، وإنما أيضا للتصدي للصورة المغلوطة والمشوهة التي تُقدَّم للحكومة البريطانية".