تأكيدا لتقرير ووتش.. برلماني يتحدث عن وضع "مأساوي" بسجون نينوى

قال نائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى شمال بغداد إن الوضع في سجون المحافظة مأساوي.

وأوضح شيروان دوبرداني -خلال مؤتمر صحفي الأحد- أن العدد الكلي للسجناء يتجاوز ستة آلاف معتقل ومحكوم ومحتجز.

وأضاف "اطلعنا على واقع السجون الموجود داخل محافظة نينوى، وما ذكره تقرير هيومن رايتس ووتش قليل مقابل الكارثة الموجودة داخل هذه السجون في نينوى".

وأشار النائب إلى أن 1050 من بين ستة آلاف سجين من الأطفال، وعشرات المحكومين يقبعون في زنزانة لا تتجاوز بضعة أمتار حتى أن أغلبهم لا يستطيع النوم بسبب ضيق المكان.

ويوم الخميس انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأوضاع "المهينة" في ثلاثة سجون مكتظة في شمال العراق يحتجز فيها آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرض بعضهم إلى سوء المعاملة.



وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها حصلت على صور من عدد من سجون المحافظة لا تتوافق مع المعايير الدولية الأساسية.