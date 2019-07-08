 احتجاجا على اعتقالها الإداري.. أسيرة فلسطينية تضرب عن الطعام
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احتجاجا على اعتقالها الإداري.. أسيرة فلسطينية تضرب عن الطعام

عشرات الأسيرات الفلسطينيات يقبعن داخل السجون الإسرائيلية (الجزيرة)
عشرات الأسيرات الفلسطينيات يقبعن داخل السجون الإسرائيلية (الجزيرة)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن الأسيرة فداء محمد يوسف دعمس بدأت أمس إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وتحتج فداء -البالغة من العمر 24 عاما وهي من بلدة "بيت أُمّر" شمالي الخليل- على اعتقالها الإداري منذ 14 شهرا متواصلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الأسيرة -وهي طالبة في جامعة القدس المفتوحة- تقبع في سجن الدامون منذ شهر مايو/أيار 2018، وقد أمضت سابقا تسعة أشهر في سجون الاحتلال.

يذكر أن ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري في سجن النقب الصحراوي وسجن عوفر جنوب غرب رام الله.

المصدر : الجزيرة
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