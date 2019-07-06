في ذكرى مقتل مروة الشربيني.. مسلمو ألمانيا ينشطون ضد العنصرية

دريسدن-سليم سليم

تختتم غدا الأحد في مدينة دريسدن الألمانية سلسلة الفعاليات التي انطلقت الاثنين الماضي في الذكرى العاشرة لمقتل الصيدلانية المصرية المحجبة مروة الشربيني داخل إحدى محاكم المدينة الواقعة شرقي البلاد.



وتستهدف تلك الفعاليات الحد من تزايد العنصرية والعنف وكراهية الأجانب في المدينة التي تعد معقل حركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب"، المعروفة اختصار بـ"بيغيدا"، والتي شهدت وقفات في المحكمة ووقفة نسائية في البلدية وندوة في مكتبة المدينة للغرض نفسه.

قتلت مروة الشربيني مطلع يوليو/تموز 2009 وهي حامل في شهرها الثالث، بثماني عشرة طعنة أمام زوجها وطفلها أثناء وجودها للإدلاء بشهادتها في محكمة دريسدن حول دعوى رفعتها على الجاني، وهو ألماني من أصل روسي كان وصمها بالتطرف والإرهاب إثر خلاف في ملعب للأطفال. وقد حكم على الجاني حينها بالسجن مدى الحياة.

وعن تلك الجريمة تقول المرشدة الاجتماعية الألمانية من أصل عراقي إنعام السيد إنها لا تزال تشعر بالألم والحزن عندما تشارك في تأبينها "في قاعة المحكمة التي قتلت فيها، حيث أشعر برهبة في المحكمة التي شهدت تعديا لا مثيل له يدل على كم الوحشية".

وتمضي إنعام في الحديث عن أثر تلك الجريمة على حياتها، فتقول إنها ظلت أسيرة خوف غريب بعد الحادثة، وتتلفت دوما وراءها عندما تخرج إلى الشارع، وتتحاشى التظاهرات الأسبوعية لحركة "بيغيدا" والتي صادفت ذات مرة مرورها وصديقتها فتعرضت لعبارات عنصرية من المشاركين فيها تقول "اخرجي من بلادنا"، رغم أنها تحمل الجنسية الألمانية.

وتؤكد المرشدة الاجتماعية تعرض المحجبات لمضايقات ولتهديدات، "ازدادت من قبل اليمين المتطرف بعد مقتل الشربيني، فقد أصبح يمينيون يهددون النساء بنزع الحجاب، ومن ثم عاد الأمر للارتفاع بعد موجة اللاجئين التي أتت للمدينة بشكل كبير عام 2015 ضد المسلمين واللاجئين بصورة عامة".

وتعتبر أن تدفق هؤلاء اللاجئين "شكل صدمة لدى المجتمع لا سيما اليمنيين لأنهم غير متعودين وغير منفتحين على الأجانب في هذه المدينة، مما جعلهم يشعرون بالاستفزاز، من ثم ازدادت ردود فعل ضد الإسلام والمسلمين، أقلها شعارات على عدم تقبلهم لدينهم ورفع صور الخنزير".