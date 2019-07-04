ارتياح وسط منظمات حقوقية لحكم قضائي بإيطاليا ينتصر لإنقاذ المهاجرين

أثار حكم قضائي بإيطاليا ارتياحا كبيرا وسط المنظمات والأفراد الذين يحاولون إنقاذ المهاجرين غير النظاميين بالبحر المتوسط، في حين أثار غضبا لدى الحكومة الإيطالية اليمينية المعادية للهجرة.



وأورد موقع "شبيغل أونلاين" الألماني أن القضاء الإيطالي انتصر لمنقذي المهاجرين غير النظاميين وللمهاجرين أنفسهم أثناء عبورهم البحر المتوسط إلى أوروبا، رغم تشدد الحكومات الأوروبية اليمينية ضد المهاجرين إلى حد تقديم من يحاول إنقاذهم للمحاكمة.

وذكر أن القضاء الإيطالي أصدر قرارا مفاجئا أمس الأول برفع الإقامة الجبرية عن القبطانة الألمانية كارولا راكيته، بعد أن كانت رهن الإقامة الجبرية منذ السبت لثلاثة أيام، بتهمة دخول المياه الإقليمية الإيطالية بسفينة تابعة لمنظمة "سي واتش-3" الخيرية لمراقبة البحر وإنقاذ المهاجرين، والتي كان على متنها أربعون مهاجرا غير نظامي، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات الإيطالية.

العداء للأجانب

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليميني "المتشدد" المعادي للأجانب عبر عن غضبه الشديد من هذا القرار، وأصر على ضرورة ترحيل راكيته من الأراضي الإيطالية، نظرا لما أسماه تهديدا للأمن القومي باعتدائها على السيادة الوطنية الإيطالية وتواطئها مع "المجرمين" من مهربي المهاجرين غير النظاميين، نظير مكاسب مادية.