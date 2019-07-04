وقفة احتجاجية على اعتقال ناشط حقوقي موريتاني
نظم صحفيون موريتانيون وقفة احتجاجية أمام وزارة الثقافة بنواكشوط للمطالبة بالإفراج عن الصحفي والناشط السياسي والحقوقي المعارض أحمدو ولد الوديعة.
وطالب الصحفيون بوضع حد لاختطاف الصحفي وتمكينه من استعادة حريته والعودة إلى مزاولة عمله.
وكانت الشرطة الموريتانية اعتقلت الوديعة مساء الثلاثاء دون معرفة الأسباب.
ويأتي اعتقال الوديعة في خضم الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
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