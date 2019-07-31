تدهور صحة طالب قطري في السجون السعودية

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أن صحة الطالب القطري عبدالعزيز سعيد عبدالله المعتقل تعسفيا في السعودية، قد تدهورت جراء الظروف القاسية التي يلاقيها في السجون السعودية.

وقالت اللجنة -نقلا عن مصادرها- إنها تلقت معلومات تفيد بتدهور صحة الطالب في الفترة الأخيرة جراء التعذيب والإهمال المتعمد الذي يتعرض له في حبسه الانفرادي منذ اعتقاله، دون عرضه على الطبيب لتلقي الرعاية الصحية والعلاج اللازم.

وقد اختفى الطالب قسريا منذ الـ6 من يوليو/تموز 2018، قبل أن تعلن السلطات السعودية عن مكان احتجازه في مايو/أيار الماضي لفريق الأمم المتحدة المعنيّ بحالات الاختفاء القسري.

ومنذ الخامس من يونيو/حزيران 2017 قطعت السعودية إلى جانب كل من البحرين والإمارات ومصر علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع قطر، كما فرضت حصارا بريا وبحريا وجويا عليها.

وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الاعتقال التعسفي الذي قالت إنه يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية كافة، وخاصة المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما حمّلت اللجنة السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن حياة الطالب عبد العزيز وسلامته الجسدية والصحية، وطالبت السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه. كما دعت كلا من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والفريق المعنيّ بالاحتجاز التعسفي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة ضد المواطن القطري بالسجون السعودية.