19 أسيرا فلسطينيا يضربون عن الطعام
شرع 19 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية اليوم الثلاثاء في إضراب مفتوح عن الطعام، تضامنا مع عدد من الأسرى المضربين عن الطعام.
وقال حسن عبد ربه -الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير- إن 19 أسيرا ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (أحد فصائل منظمة التحرير) شرعوا الثلاثاء بالإضراب المفتوح عن الطعام. ويقبع المضربون في سجني النقب وريمون جنوبي إسرائيل.
وأضاف عبد ربه أن الإضراب جاء إسنادا وتضامنا مع عشرة أسرى في السجون الإسرائيلية مضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.
وأشار إلى أن الأسرى أكدوا المضي في الإضراب حتى تحقيق مطالب زملائهم.
والاعتقال الإداري هو قرار اعتقال دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.
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