 "أمنستي" للعالم: كفى صمتا على القمع وسحق المعارضة بمصر
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"أمنستي" للعالم: كفى صمتا على القمع وسحق المعارضة بمصر

الشرطة المصرية تعتقل متظاهرا بالقاهرة عقب احتجاجات مطلع عام 2014 (الأوروبية)
الشرطة المصرية تعتقل متظاهرا بالقاهرة عقب احتجاجات مطلع عام 2014 (الأوروبية)

حثت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المجتمع الدولي على التوقف عن التزام الصمت أمام ما تقوم به السلطات المصرية من سحق للمعارضة وانتهاك لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة في هذا السياق إلى سجن المنتقدين للنظام والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب والإخفاء القسري وظروف السجن القاسية وغير الإنسانية.

ودعت "أمنستي" جميع الدول إلى تعليق بيع معدات الشرطة وتقنيات المراقبة التي تستخدمها السلطات المصرية لقمع المعارضة السلمية.

وتؤكد تقارير دولية مختلفة وجود عشرات الآلاف من سجناء الرأي في السجون المصرية، وتفشي التعذيب المنظم في مراكز الاعتقال الرسمية منها وغير الرسمية، بينما ترد السلطات المصرية بأن هذه التقارير تندرج ضمن حملات لتشويه صورتها.

ومنذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، وتولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر بما فيها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين.

المصدر : الجزيرة
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