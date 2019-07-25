بعد اعتقال دام يوما.. الإفراج عن رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين

أفرجت السلطات السودانية مساء اليوم الخميس على رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي بعد اعتقال تواصل منذ مساء أمس الأربعاء لأسباب لا تزال مجهولة.

وكان الاتحاد قد طالب المجلس العسكري في بيان أصدره صباح الخميس بإطلاق سراح الصادق الرزيقي وتوضيح سبب اعتقاله أو تقديمه لمحاكمة عادلة في حالة ثبوت ما يستدعي اعتقاله أو محاكمته.

وأفاد البيان بأن الاتحاد عقد صباح اليوم اجتماعا طارئا للتداول حول اعتقال الرزيقي رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ورئيس الفدرالية الأفريقية للصحفيين ورئيس اتحاد صحفيي شرق أفريقيا ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وقال إن الاتحاد فقد الاتصال برئيسه به منذ عصر الأربعاء، قبل أن يتضح لاحقا أنه معتقل دون أن تتوفر لديه معلومات عن أسباب اعتقاله.

وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد شكّل لجنة للاتصال الفوري بالمجلس العسكري والجهات ذات الصلة لمعرفة ملابسات اعتقال الرزيقي، وقال إن المكتب التنفيذي للاتحاد سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمر وإبلاغ الرأي العام بالمعلومات أولا بأول.