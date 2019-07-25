إيمي لوكاك.. حكاية اندماج المهاجرين في المغرب

فمنذ وصولها إلى المغرب عام 2008، عاشت إيمي لوكاك أوقاتا صعبة، وتقلبت بين عدة مهن لتعيل أسرتها، إلى أن تمكنت من تسوية وضعيتها القانونية عام 2014، ثم تسجيل أبنائها بمدرسة حكومية قريبة من بيتها.

وكان المغرب أطلق سياسة جديدة للهجرة نهاية 2013 تقضي بمنح الإقامة القانونية لآلاف المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء.

وشملت هذه الإستراتيجية تسهيل إدماج المهاجرين في النظام التعليمي والصحي وسوق العمل، وتقديم مساعدات قانونية وإنسانية لهم.

وتشير المعطيات الرسمية إلى قبول طلبات تسوية الوضعية لأكثر من 43 ألف مهاجر خلال مرحلتين في سنة 2014 وفي نهاية 2016، في حين بلغ عدد طلبات التسوية أكثر من 56 ألف طلب.

الطلبة المهاجرون يواجهون صعوبات في الاندماج في النظام التعليمي (الجزيرة)

من مهاجرة إلى مناضلة

"لم أختر الهجرة إلى المغرب، ولم يكن الرحيل من بلدي ضمن مخططاتي". بهذه العبارة تبدأ إيمي سرد قصة هروبها للجزيرة نت، فبعد انقلاب شهدته الكونغو الديمقراطية عام 2008، قتل زوجها الذي كان يعمل إلى جانب الرئيس السابق، ولم يعد وجودها في البلد آمنا.

حملت إيمي طفلها الرضيع جوليان وما ادخرته من مال، وسافرت بطريقة غير نظامية نحو الجزائر، وأملها معقود على إيجاد فرصة عمل وحياة مستقرة وآمنة.

غير أنها قررت -بعد شهر قضته في الجزائر- الانضمام إلى مجموعة من المهاجرين وعبور الحدود البرية بين وهران الجزائرية ووجدة المغربية مشيا على الأقدام.

في بيتها المتواضع، حيث استقبلت الجزيرة نت، تسترجع إيمي مسار هجرتها كأنها قصة شخص آخر، لكن ملامحها تشير إلى أن الكلمات لا تعبر عن حقيقة الآلام التي تجرعتها وقاستها خلال رحلتها المضنية.

بعد تسوية وضعيتها القانونية، استفادت إيمي من إعداد مهني في مجال رعاية الأطفال، وتمكنت من زيارة عائلتها في الكونغو لأول مرة بعد فراق دام أكثر من عشر سنوات، واليوم تسخر تجربتها وخبرتها كناشطة مدنية في مساعدة المهاجرين الجدد على الاندماج في المجتمع المغربي.

أبناء إيمي لوكاك يدرسون في مدارس حكومية في المغرب (الجزيرة)