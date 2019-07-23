مراجعة قوانين الوصاية.. السعوديات بين الفرح والتشكيك

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تقريرا تناول تفاعل السعوديات مع أخبار تداولتها وسائل الإعلام تفيد بنية السلطات تعديل قوانين وصاية ولي الأمر التي تقيد حرية المرأة في المملكة.





وقالت الصحيفة إن الأخبار التي ترجح مراجعة المملكة العربية السعودية قوانين الوصاية الصارمة قوبلت بمزيج من الأمل والتشكيك والسخرية من قبل نساء المملكة.



وذكرت نيويورك تايمز أن وسائل الإعلام السعودية تحدثت مؤخرا عن عزم الحكومة تعديل قوانين الولاية المقيدة للحقوق الأساسية للمرأة، بما في ذلك السفر والدراسة والزواج.

ورحبت المذيعة السعودية منى أبو سليمان بالخبر، وقالت في تغريدة إن الخبر طال انتظاره، وإن السلطات كانت قد وعدت بقرب الإعلان عن تلك التعديلات قبل سنتين، في إشارة إلى الإصلاحات التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تعهد بإعادة المملكة إلى نسخة من الإسلام أكثر اعتدالا.

وكانت صحيفة عكاظ اليومية السعودية قد نشرت خبرا في وقت سابق من هذا الشهر يفيد بأن الحكومة قد أنشأت لجنة للنظر في إمكانية إلغاء نظام الوصاية على النساء فوق سن الـ18.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات بن سلمان عززت التكهنات بشأن تعديل قانون الوصاية، حيث صرح لوسيلة إعلامية العام الماضي بأنه ينوي تعديل القانون، وقال إن القانون "لا يعود إلى زمن النبوءة"، وإن المرأة السعودية في الستينيات كانت تسافر دون ولي الأمر.

وأصدرت المملكة قرارا العام الماضي يسمح لنساء المملكة بقيادة السيارات بعد حرمانهن من ذلك عقودا عدة بموجب القانون.

مضاوي الرشيد شككت في جدية الخطوة بشأن تعديل قانون الوصاية (الجزيرة)