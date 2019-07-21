قطريون منزعجون من تسييس السعودية للحج

رئيس مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الدكتور إبراهيم صالح النعيمي (الجزيرة)

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الدكتور إبراهيم صالح النعيمي خلال الجلسة أهمية انعقاد الطاولة لتزامنها مع الاجتماع الوزاري لتعزيز الحريات الدينية بواشنطن.

ويجد ذلك فرصة مع اقتراب موسم الحج لبيان استمرار العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام المواطنين القطريين والمقيمين لأداء مناسك الفريضة.

وأوضحت الدكتورة عائشة المناعي نائبة رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان مدى أهمية الحج لدى المسلمين، وضرورة أن يتمكن كل مسلم من أن يؤدي الحج والعمرة بكل حرية واطمئنان.

مضيفة أن الأماكن المقدسة ليست مِلكًا للدولة السعودية وحدها، بل لكل المسلمين الحق في الوصول إليها وإقامة شعائرهم فيها.

انتهاكات

وتناول مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية السفير محمد السبيعي الانتهاكات التي تعرض لها الحجاج القطريون في بداية الحصار من السلطات السعودية، وعدم تعامل السلطات القطرية بالطريقة نفسها مع المقيمين من دول الحصار على أرضها.

وأوضح السبيعي عدم جدوى محاولة السعودية إظهار أنها لا تقوم بانتهاكات، وأنها تسعى إلى تيسير الحج والعمرة للمواطنين القطريين والمقيمين، مؤكدا أن هذه المحاولة لم تعد تجدي نفعا مع المجتمع الدولي الذي يرى بكل وضوح هذه الانتهاكات والعراقيل.

وقال إن كل ممارسات السلطات السعودية أصبحت تعطي دلالة واضحة على تسييس الحج.