 اليمن.. مئات القتلى والجرحى بغارات للتحالف السعودي الإماراتي العام الماضي
البث الحي
ابحث

اليمن.. مئات القتلى والجرحى بغارات للتحالف السعودي الإماراتي العام الماضي

منظمة سام: الغارات العشوائية للتحالف تودي بحياة المئات (الجزيرة)
منظمة سام: الغارات العشوائية للتحالف تودي بحياة المئات (الجزيرة)

قالت منظمة سام للحقوق والحريات -ومقرها جنيف- إن أكثر من 1200 مدني سقطوا بين قتيل وجريح في اليمن العام الماضي، في غارات عشوائية للتحالف السعودي الإماراتي.

وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت المنظمة إن التحالف شن العام الماضي أكثر من مئتي غارة عشوائية، كانت آخرها غارة على منزل بمنطقة ورزان بتعز، أدت إلى سقوط 13 شخصا بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، في مخالفة لمبدأي التناسب والتمييز.

ودعت المنظمة التحالفَ إلى إيقاف هجماته فورا على المدن ذات الكثافة السكانية، التي لا تشكل أي خطورة أو أهمية عسكرية.

وقالت المنظمة إن التحالف السعودي الإماراتي يمارس عمدا قتل المدنيين، بإصراره على تكرار هذه الضربات بصورة دورية وشبه ممنهجة.

وأشارت إلى أن التحالف لا يجري تحقيقات موثوقة وشفافة فحسب، بل تسعى تحقيقات ما تسمى لجنة تقييم الحوادث التابعة له إلى تجنيب التحالف وقياداته العسكرية المسؤولية القانونية الدولية.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
خبراء أمميون: غارات للتحالف باليمن قد ترقى لجرائم حرب
البنتاغون يحذر السعودية.. قللوا عدد قتلى حرب اليمن وإلا؟
التحالف السعودي الإماراتي: غارات صعدة عمل مشروع
غارات التحالف السعودي الإماراتي توقع قتلى مدنيين باليمن
أهم الأخبار
المزيد من حريات
بالأرقام.. منظمة حقوقية توثق انتهاكات مصر
البحرين.. حكم بإلغاء سحب جنسيات معارضين
اتهامات وسجالات أوروبية وحملات تضامن.. ألمانية أنقذت مهاجرين فاعتقلت
منظمتان حقوقيتان تطالبان بتدخل عاجل لإنقاذ حياة أبو الفتوح