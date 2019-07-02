اليمن.. مئات القتلى والجرحى بغارات للتحالف السعودي الإماراتي العام الماضي

قالت منظمة سام للحقوق والحريات -ومقرها جنيف- إن أكثر من 1200 مدني سقطوا بين قتيل وجريح في اليمن العام الماضي، في غارات عشوائية للتحالف السعودي الإماراتي.

وفي تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، قالت المنظمة إن التحالف شن العام الماضي أكثر من مئتي غارة عشوائية، كانت آخرها غارة على منزل بمنطقة ورزان بتعز، أدت إلى سقوط 13 شخصا بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، في مخالفة لمبدأي التناسب والتمييز.

ودعت المنظمة التحالفَ إلى إيقاف هجماته فورا على المدن ذات الكثافة السكانية، التي لا تشكل أي خطورة أو أهمية عسكرية.

وقالت المنظمة إن التحالف السعودي الإماراتي يمارس عمدا قتل المدنيين، بإصراره على تكرار هذه الضربات بصورة دورية وشبه ممنهجة.

وأشارت إلى أن التحالف لا يجري تحقيقات موثوقة وشفافة فحسب، بل تسعى تحقيقات ما تسمى لجنة تقييم الحوادث التابعة له إلى تجنيب التحالف وقياداته العسكرية المسؤولية القانونية الدولية.