 البحرين.. حكم بإلغاء سحب جنسيات معارضين
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البحرين.. حكم بإلغاء سحب جنسيات معارضين

نزع جنسية المواطنين البحرينيين أثار غضبا واسعا بين الحقوقيين (الجزيرة)
نزع جنسية المواطنين البحرينيين أثار غضبا واسعا بين الحقوقيين (الجزيرة)

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف البحرينية قضت بإلغاء سحب جنسية 92 شيعيا اتُهموا بتشكيل حزب لصالح إيران، كما أيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة على جميع المتهمين البالغ عددهم 138.

ويُعتبر الحكم غير نهائي، إذ يُت وقع أن تحال القضية إلى محكمة التمييز لتصدر حكما نهائيا.

وقال حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"؛ إنه لا يتوقع الإفراج عن أي من المتهمين الـ92.

ووصف في مقابلة مع الجزيرة الأحكام التي صدرت بحقهم بأنها سياسية، وهدفها زيادة القمع والانتهاكات.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية
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