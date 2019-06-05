ناشطون سودانيون يدعون غوغل لفتح الإنترنت

أطلق ناشطون سودانيون حملة على تويتر لمطالبة شركة غوغل الأميركية بفتح الإنترنت داخل السودان، بعد انقطاعه خلال الأحداث الأخيرة.

ودعا هؤلاء الناشطون السودانيين المغتربين إلى المشاركة في هذه الحملة بكثافة، والإسهام فيها لدفع شركة غوغل إلى فتح الإنترنت، من أجل نقل ما يحدث في السودان.

ورغم التضييق والإجراءات الأمنية المشددة، تمكن بعض النشطاء من بث مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مسيرات رفعت شعارات تتحدى الإجراءات الأمنية وتندد بفض الاعتصام.

وقد بث ناشطون سودانيون تسجيلا مصورا، لما قالوا إنه اقتحام أفراد من القوات المسلحة مستشفى "رويال كير" في الخرطوم للمرة الثانية بحثا عن نشطاء.

كما بثوا تسجيلات تتضمن شهادات لمدنيين قالوا إنهم تعرضوا للضرب من قوات الدعم السريع بعد اقتحامها مستشفى "رويال كير".