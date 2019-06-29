رغم مرور 3 سنوات.. إيطاليا تتطلع لكشف الجناة في قضية مقتل ريجيني بمصر

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الجمعة إن "بلاده تتطلع إلى تحقيق العدالة وكشف الجناة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بمصر".

جاء ذلك خلال لقاء كونتي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأوضح البيان أن لقاء السيسي وكونتي تطرق إلى آخر تطورات التحقيقات الجارية في قضية ريجيني.

بدوره، أشار السيسي إلى سعي بلاده للتوصل إلى الحقيقة، وتقديم الدعم الكامل للتعاون المشترك غير المسبوق بين السلطات المختصة في مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية.

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد عقب مقتل ريجيني (26 عاما) والعثور على جثته بمصر في فبراير/شباط 2016 وعليها آثار تعذيب.

وبعد الواقعة بشهرين استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرا جديدا بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

وتتهم وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب ريجيني وقتله، وهو ما تنفي القاهرة صحته.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي أعلنت روما فتح تحقيقات بحق خمسة مسؤولين أمنيين مصريين.

وأعلن البرلمان الإيطالي في الشهر ذاته تعليق العلاقات البرلمانية مع نظيره المصري، احتجاجا على سير التحقيقات.