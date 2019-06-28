لإجهاض ثوراتها.. دول عربية قطعت الإنترنت عن شعوبها

تمتد أيادي السلطات في عدد من الدول العربية إلى قطع خدمة الإنترنت كلما ارتفع منسوب الغضب الشعبي داخلها لإجهاض الثورات في مهدها وإخراس أصوات المحتجين وإضعاف قدراتهم التنظيمية.

ولعبت منصات التواصل الاجتماعي خلال العقد الأخير دورا بارزا في تعزيز جهود المتظاهرين ونشر دعواتهم وتحديد مطالبهم وحشد طاقاتهم الاحتجاجية ضد الأنظمة الحاكمة في عدة دول بالمنطقة.

وبحسب تقرير للأناضول، لجأت مصر وموريتانيا والسودان والجزائر وسوريا والبحرين والسعودية على مدى أكثر من ثماني سنوات إلى استخدام سلاح قطع خدمات الإنترنت لأغراض سياسية.

وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر مطلع يوليو/تموز 2016 قرارا ينص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويعتبر الاتصال بشبكة الإنترنت حقا من حقوق الإنسان.

المجلس العسكري السوداني قال إن قطع الإنترنت خطوة ضرورية لضمان الأمن الوطني (مواقع تواصل)

وفي ما يلي لمحة عن البلدان التي لجأت إلى هذا السلاح الذي يفتك بالحريات:

موريتانيا:

عقب إجراء انتخابات رئاسية الأحد الماضي، حيث أعلن فيها فوز محمد ولد الغزواني؛ انضمت موريتانيا إلى نادي الدول العربية التي تقوم بقطع اتصالات الإنترنت لأغراض سياسية.

وشهدت -وفق تقارير إعلامية من بينها صحيفة الأخبار الموريتانية- العاصمة نواكشوط وجميع الولايات انقطاعا في خدمات الإنترنت بالتزامن مع احتجاجات قوى معارضة لإعلان فوز مرشح النظام محمد ولد الغزواني والتنديد بوقوع تزوير واسع في الرئاسيات.