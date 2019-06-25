 مقررة أممية: قتل خاشقجي يجب ألا يمر دون عقاب
البث الحي
ابحث

مقررة أممية: قتل خاشقجي يجب ألا يمر دون عقاب

من ندوة جانبية بشأن مقتل خاشقجي على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان (الجزيرة)
من ندوة جانبية بشأن مقتل خاشقجي على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان (الجزيرة)

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحالات القتل والإعدام خارج نطاق القانون أنييس كالامار، الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى القيام بمجهود أكبر لتحقيق العدالة في قضية قتل جمال خاشقجي ومحاسبة المذنبين الحقيقيين.

وخلال ندوة في جنيف حول "إسكات المعارضين" نظمتها منظمة "لا سلام دون عدالة" الحقوقية بالاشتراك مع بعثة كندا في مجلس حقوق الإنسان، قالت كالامار إن قضية مقتل خاشقجي يجب ألا تمر دون عقاب، وذلك لوقف نزيف الجرائم بحق الصحفيين والناشطين.

ورأت كالامار أن جريمة قتل خاشقجي تمثل حدثا خطيرا جدا باعتبارها شكلت انتهاكا للكثير من المعاهدات الدولية، سواء المتعلقة بحقوق الإنسان أو باتفاقيات العمل الدبلوماسي واستعمال القوة خارج الحدود في وقت السلام.

من جانبها، اعتبرت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي أن الحقيقة في قضية خاشقجي صارت واضحة للعموم، نظرا للمعلومات التي نشرتها تركيا والتفاصيل التي جاءت في التقرير الأممي الأخير لأنييس كالامار الذي وصفته خديجة بالمهم جدا.

وقالت خديجة إن من واجب الأمم المتحدة والدول الأعضاء فتح تحقيق دولي رسمي عاجل من أجل تحديد المسؤوليات الفردية ومحاسبة المتورطين.

وأضافت أن تصرف السلطات السعودية وردها على التقرير الأممي الأخير يعد فضيحة كبرى على حد وصفها، مؤكدة أن السعودية ليست لها أي مصداقية للتحقيق في القضية أو إقامة محاكمات في هذا الإطار باعتبارها طرفا فيها، ولأنها حاولت إخفاء وتدمير الأدلة والحقائق.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
في تحد لترامب: الشيوخ يعتمد مشروعا يمنع بيع السلاح للسعودية
كيف رد الجبير على أسئلة "سي أن أن" بشأن خاشقجي؟
خطيبة خاشقجي: "وصل خروف العيد" عبارة غير إنسانية تفند الرواية السعودية
صحيفة أميركية: غياب القحطاني عن لائحة المتهمين بقتل خاشقجي يشكل أزمة للسعودية
أهم الأخبار
المزيد من حريات
ووتش: نفايات بيروت تعرض السكان للخطر
لأول مرة في مصر.. معاقبة صحفيين بسبب منشوراتهما على مواقع التواصل
دعوة أممية للسودان لوقف "القمع" وإعادة خدمات الإنترنت
صحيفة مصرية خاصة تغلق أبوابها بسبب الحجب