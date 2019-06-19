نواب بريطانيون يطالبون بوقف الإساءات لسجينات رأي بالبحرين

دعا أعضاء في البرلمان البريطاني وزير خارجية بلدهم إلى الضغط على الحكومة البحرينية لوضع حد لإساءة معاملة سجينات رأي قابعات في المعتقلات.

وأشار النواب إلى عدد من الانتهاكات التي أبلغ عنها السجناء في سجن مدينة عيسى البحريني بما في ذلك القيود الجائرة على الزيارات العائلية والإهمال الطبي.



وجاء ذلك في رسالة وقعها 16 نائبا من الأحزاب المختلفة في بريطانيا، سلطوا فيها الضوء على حالات السجينات، ومنهن حالة هاجر منصور التي يقول معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن السلطات تحرمها من الفحص الطبي.



ولفت النواب في رسالتهم الانتباه إلى القيود العقابية المفروضة على الزيارات العائلية والتي تحرم السجينات من رؤية أطفالهم وذويهم منذ أكثر من تسعة أشهر.

كما ألقى النواب الضوء على تقييد السجينات داخل زنازينهن لمدة 23 ساعة في اليوم، وهو ما جاء في كشف للصحافة البريطانية التي تحدثت أيضا عن اعتداء تعرضت له السجينة هاجر منصور على يد مديرة السجن في سبتمبر/أيلول الماضي.