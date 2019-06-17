 مجزرة الأقلام.. "بلا حدود" تناشد السعودية الإفراج عن 30 صحفيا
البث الحي
عـاجـل: التلفزيون المصري الرسمي: وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته
ابحث

مجزرة الأقلام.. "بلا حدود" تناشد السعودية الإفراج عن 30 صحفيا

بلا حدود: استهداف الصحفيين في ارتفاع مستمر منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد (الأوروبية)
بلا حدود: استهداف الصحفيين في ارتفاع مستمر منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد (الأوروبية)

طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" السلطات السعودية بالإفراج عن ثلاثين صحفيا تقول المنظمة إنهم يقبعون وراء القضبان.

وقالت في بيان إن السعودية بعد أن كانت معزولة -خلال القمة السابقة التي عقدت بعد اغتيال جمال خاشقجي- ستتسلم رئاسة مجموعة العشرين نهاية يونيو/حزيران الجاري في أوساكا باليابان.

وأضافت أن عليها -وهي تعود إلى الساحة الدبلوماسية- أن تفرج عن الصحفيين المسجونين لديها.

وتحتل السعودية المرتبة 172 في ذيل قائمة من 180 دولة تحترم فيها حرية الصحافة، حسب "مراسلون بلا حدود".

وفي وقت سابق، قالت المنظمة إن السعودية تسجل ارتفاعا مستمرا في الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وإن التغيير الجذري للسلطات وحده كفيل بإيقاف هذا التوجه السلبي.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
مراسلون بلا حدود تتظاهر بباريس ضد استهداف الصحفيين
مراسلون بلا حدود: انتهاكات واسعة ضد الصحفيين بالسعودية
مراسلون بلا حدود: "مساومة" الرياض تعني الترخيص بالقتل
كبرى المنظمات الدولية تطالب بتحقيق أممي بقضية خاشقجي
أهم الأخبار
المزيد من حريات
بسبب كأس الأمم الأفريقية.. ارتباك وتكدس في قضايا المعتقلين بمصر
دعوة حقوقية للإفراج عن ناشط يمني بسجن إماراتي
بينها استهداف مساجد.. 5 سنوات من جرائم كراهية المسلمين بألمانيا
45 أسيرا فلسطينيا يبدؤون إضرابا مفتوحا عن الطعام