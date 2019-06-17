 دعوة حقوقية للإفراج عن ناشط يمني بسجن إماراتي
البث الحي
عـاجـل: رئيس هيئة الأركان الإيرانية: إيران قادرة على منع صادرات النفط في المياه الخليجية وإذا قررت ذلك فستعلنه صراحة
ابحث

دعوة حقوقية للإفراج عن ناشط يمني بسجن إماراتي

قوات النخبة الشبوانية الموالية للإمارات تتمتع بنفوذ كبير في جنوب اليمن (مواقع التواصل)
قوات النخبة الشبوانية الموالية للإمارات تتمتع بنفوذ كبير في جنوب اليمن (مواقع التواصل)

طالبت منظمة سام للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن الناشط والقيادي في الحراك الجنوبي عصام فدعق المحتجز في سجن تابع لقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات.

وقالت في بيان لها إن الناشط اعتقل بعد يوم واحد من مشاركته في وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين سالم الربيزي وعبد الحميد الروسي.

وكان الربيزي والروسي قد اعتقلا من قبل النخبة الشبوانية والحزام الأمني بعدن بسبب نشاطهما المناوئ للدور الإماراتي في اليمن.

وقالت منظمة سام في بيانها إن كل نشاط تقوم به قوات النخبة الشبوانية يعد مخالفا للقانون، ويستوجب المساءلة والعقاب بحسب القانون.

وأشار بيانها إلى أن القانون يحرّم احتجاز المواطنين ودهم منازلهم تحت أي ظرف ولأي سبب.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
سجون الإمارات باليمن.. لا مجال للإنكار
الإمارات تنفي اتهامات العفو الدولية بإدارة سجون سرية باليمن
تحقيق يكشف معاناة المعتقلين بسجون تديرها الإمارات باليمن
مطالب بإغلاق كافة السجون السرية في اليمن
أهم الأخبار
المزيد من حريات
بينها استهداف مساجد.. 5 سنوات من جرائم كراهية المسلمين بألمانيا
45 أسيرا فلسطينيا يبدؤون إضرابا مفتوحا عن الطعام
تجديد حبس الحقوقية هدى عبد المنعم وابنة خيرت الشاطر
بفعل الحرب.. أطفال اليمن رجال قبل الأوان