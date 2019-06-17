دعوة حقوقية للإفراج عن ناشط يمني بسجن إماراتي

طالبت منظمة سام للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن الناشط والقيادي في الحراك الجنوبي عصام فدعق المحتجز في سجن تابع لقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات.

وقالت في بيان لها إن الناشط اعتقل بعد يوم واحد من مشاركته في وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين سالم الربيزي وعبد الحميد الروسي.

وكان الربيزي والروسي قد اعتقلا من قبل النخبة الشبوانية والحزام الأمني بعدن بسبب نشاطهما المناوئ للدور الإماراتي في اليمن.

وقالت منظمة سام في بيانها إن كل نشاط تقوم به قوات النخبة الشبوانية يعد مخالفا للقانون، ويستوجب المساءلة والعقاب بحسب القانون.

وأشار بيانها إلى أن القانون يحرّم احتجاز المواطنين ودهم منازلهم تحت أي ظرف ولأي سبب.