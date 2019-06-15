بانتظار قرار أممي.. الاتحاد الأوروبي يسعى لحظر أدوات التعذيب والإعدام

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم إنه ينبغي تجريم الاتجار في الأدوات التي تستخدم للتعذيب والإعدام، وقد تُحظر بناء على مبادرة يتزعمها الاتحاد والأرجنتين ومنغوليا.

وقالت مالمستروم لرويترز أمس الجمعة "بوسعك اليوم أن تشتري كل الأنواع (الأدوات) من الإنترنت.. بوسعك أن تشتري هراوات ذات أسنان، حتى أنك تستطيع أن تشتري غرفة غاز".

وأضافت "تستطيع أن تشتري أحزمة كهربائية، وهراوات خاصة، ومعدات أو منتجات تستخدم فقط في إيذاء الناس.. الغرض الوحيد منها هو التعذيب".

وتابعت المسؤولة الأوروبية أن نحو 65 دولة تؤيد المبادرة، وعبرت عن أملها بأن تحظى بالقبول في تصويت يجري لاحقا هذا الشهر في الأمم المتحدة التي يمنح أمينها العام أنطونيو غوتيريش تفويضا للإعداد لطرح قرار ملزم.

ويؤيد غوتيريش والمفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه المشروع الذي شبهته مالمستروم بحملات سابقة لحظر التجارة في الأجناس المعرضة للخطر، وفرض قيود على تجارة الأسلحة.

وقالت المسؤولة الأوروبية إن "هذا لن يستأصل التعذيب، لكنه سيزيد من صعوبة الحصول على الأدوات".