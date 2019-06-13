هل تراجعت الحريات العامة بالأردن مع استمرار الاعتقالات؟

محمود الشرعان-عمّان

يشهد الأردن مسلسلا مستمرا من الاعتقالات لحراكيين ونشطاء بتهم تتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية وتقويض نظام الحكم، بالتزامن مع التعديل الحكومي الذي ضم وزير الداخلية الأردنية سلامة حماد.



وكان الوزير حماد استلم حقيبة الداخلية عام 1993 لسنوات عدة، وعاد إليها مجددا عام 2016، ثم جاء بالتعديل الوزاري الأخير.



وترافقت عودة حماد إلى كرسي الداخلية مع اعتقال أكثر من 20 شخصا من ضمنهم ستة مضربون عن الطعام في السجون الأردنية على خلفية مشاركاتهم في احتجاجات شعبية أو انتقادهم مسؤولين حكوميين، ويتم إيقاف غالبيتهم دون محاكمات ولمدة تصل لأشهر، حسب ذوي المعتقلين.

اعتقالات بالجملة أمام مركز حقوق الإنسان

مع استمرار سلسلة الاعتقالات، توجه عدد من أهالي المعتقلين والنشطاء للمركز الوطني لحقوق الإنسان -المؤسسة الحكومية المسؤولة عن رصد ما يتعلق بالحقوق الأردنية- بداية الأسبوع الماضي لتسليمه مذكرات احتجاجية، مما دفع الأجهزة الأمنية لمنعهم من الوصول لها.

هذا الأمر دفع بالمفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات للاتصال بمحافظ العاصمة الأردنية سعد شهاب وإبلاغه أن ما حدث انتهاك لحقوقهم بتسليم مطالبهم، فما كان من الأخير إلا إجابته بأن "لا حقوق إنسان خارج ساعات الدوام الرسمي".

وتوجّه المحتجون في اليوم التالي للمركز، مما دفع الأجهزة الأمنية لمحاصرتهم واعتقال عدد منهم، بالإضافة إلى صحفيين قاموا بتغطية الاحتجاج، قبل أن يتم الإفراج عنهم.

وبرر الأمن ذلك بأنه تم ضبطهم بعد أن تم تنبيههم لمنع إقامة اعتصام في هذا الموقع "كونه لا توجد موافقات وفق الأصول لتنفيذ الاعتصام، ولما تسببه مثل هذه الاعتصامات في ذلك الموقع الحيوي من إعاقة لحركة السير وتعطيل مصالح الناس".



بدوره، يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن ما یجري في الساحة الأردنية لا یتعلق بمعركة صغیرة أو عابرة محكومة بمدة زمنیة محددة، وأنه يشعر أن ھناك توجها متشددا نحو الحریات، وأن دورهم ھو الاستمرار في الرصد والرقابة وكشف حقائق أي انتهاك وتجاوز على الدستور.

ويشدد المركز على أحقیة المواطنين بالوصول إلى المركز وحمایتھم بحكم ولایته، إلا في حال خروج أي حراك عن السلمیة، وھو "ما لم یصدر عن النشطاء مؤخرا الذین منعوا لأربعة أیام على التوالي من الوصول للمركز".

وكشفت مصادر للجزيرة نت أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تفاجأ مما اعتبره تصرفا أمنيا غليظا بحق المشاركين والإعلاميين الذين كانوا في موقع الاعتصام، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.