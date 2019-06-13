أقر بقتل 3 مسلمين.. الحكم بسجن أميركي مدى الحياة

قضت محكمة أميركية بالسجن مدى الحياة على رجل بعد أن أقر بالذنب أمس الأربعاء بقتله ثلاثة شبان مسلمين، في قضية جرت أحداثها في 2015، وأدانها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.



وقبل كريغ هيكس (خمسون عاما) بالحكم، بعد أن امتنع ممثلو الادعاء بمقاطعة دورهام في ولاية نورث كارولاينا الأميركية عن المطالبة بعقوبة الإعدام عن القتل.

وكان كريغ أبلغ محققين في ذلك الوقت أن السبب وراء القتل نزاع حول مكان لوقوف السيارات.



واجتذب قتل الثلاثة (وهم رجل وزوجته وشقيقة الزوجة) اهتماما دوليا، وأثار مخاوف بين بعض المدافعين عن المسلمين في الولايات المتحدة.



والضحايا هم ضياء بركات (23 عاما) طالب طب الأسنان بجامعة نورث كارولاينا وزوجته يسر أبو صالحة (21 عاما) وأختها رزان أبو صالحة (19 عاما) الطالبة بالجامعة. وقتل الثلاثة رميا بالرصاص في عمارة سكنية تبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن حرم جامعة نورث كارولاينا في تشابيل هيل.



وأبلغ محامون ممثلي الادعاء في مقاطعة دورهام الأسبوع الماضي بأن هيكس سيقر بالذنب.



وبعد أيام من الحادث وصف أوباما القتل بأنه "وحشي وشنيع" في بيان قدم فيه التعازي لعائلات الضحايا.