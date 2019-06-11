بينهم جياع.. تايلند تعتقل 21 مهاجرا من ميانمار

قالت وسائل إعلام محلية إن عناصر الجيش والشرطة التايلنديين اعتقلوا ما لا يقل عن 21 مهاجرا من ميانمار، في مدينة شاطئية جنوبي البلاد.

وذكرت صحيفة ذي نيشن اليومية، ومقرها بانكوك، أن من بين المهاجرين مرضى لم يتناولوا الطعام خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت أن القوات التايلندية نفذت العملية المشتركة في منتجع شاطئ تامبون باتونغ بمدينة هات ياي جنوبي تايلند، حيث اعتقلت أيضا مواطنا تايلنديا كان متورطا في تهريب المهاجرين.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيقات قادت السلطات التايلندية إلى البحث في غابة بقرية "مو" في المنطقة نفسها، حيث عثروا على 13 رجلا آخر من ميانمار وامرأة.

وتابعت كانت تبدو عليهم علامات التعب والجوع. لم يأكل أي منهم منذ ثلاثة أيام، ومرض بعضهم نتيجة لذلك.

وتستقبل تايلند في الغالب سكان الروهينغا النازحين من ميانمار، الذين يفرون من بلادهم جراء عمليات الاضطهاد التي تمارسها الدولة ضدهم.

ويعبر الروهينغا، ومعظمهم من المسلمين، إلى تايلند من أجل الوصول إلى ماليزيا ذات الغالبية المسلمة، حيث يمكنهم العيش بسلام.