البحرين تحاكم أمنيين بتهمة الاعتداء على سجناء

أحالت السلطات البحرينية 12 من أفراد قوات الأمن بينهم ضابطان إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على سجناء بالضرب، حسب ما جاء في بيان رسمي اليوم الأربعاء، في خطوة نادرة في المملكة التي تتعرض لانتقادات حقوقية دولية واسعة منذ اضطرابات عام 2011.

وقالت "وحدة التحقيق الخاصة"، وهي لجنة تابعة للنيابة العامة مختصة بالتحقيق مع المسؤولين والموظفين الحكوميين، إنها أبلغت في 11 أبريل/نيسان الماضي بوقوع "اعتداء" على نزلاء في سجن جو.



وقامت الوحدة بالاستماع إلى شهادة "جميع النزلاء من المجني عليهم"، بالإضافة إلى مدير السجن، وحصلت على تقارير من الطب الشرعي أثبتت بعض الإصابات وكيفية حدوثها وتاريخ وقوعها.



وانتهى فريق التحقيق إلى "ثبوت مسؤولية المتهمين عن ارتكابهم الواقعة"، فأمر بإحالة "12 متهما من أعضاء قوات الأمن العام، بينهم ضابطان، إلى المحكمة المختصة"، على أن تعقد الجلسة الأولى في 20 مايو/أيار الجاري.



وفي قضية أخرى متصلة بواقعة اعتداء مماثلة وقعت هذا العام ولم يحدد البيان تاريخها، أصدرت محكمة بحرينية حكما بمعاقبة أحد أعضاء قوات الأمن العام بالحبس لمدة ستة أشهر، وأيدتها محكمة الاستئناف، بحسب "وحدة التحقيق الخاصة".



وكانت البحرين -مقر الأسطول الأميركي الخامس- التي تحظى بدعم حليفتها السعودية، مسرحا لاضطرابات متقطعة منذ قمع احتجاجات في 2011 طالبت بتغيير النظام السياسي في المملكة.

ومنذ 2011، تضاعفت محاكمات المعارضين وسُجن المئات منهم أو تم تجريدهم من جنسياتهم. كما تم حل الحركة الرئيسة للمعارضة الشيعية "الوفاق"، وكذلك جماعة المعارضة الليبرالية "وعد". وتتهم جمعيات حقوقية محلية ودولية البحرين بملاحقة معارضيها السلميين وتعذيبهم في السجون.