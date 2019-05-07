ترامب يعفو عن ضابط سابق جرد سجينا عراقيا من ملابسه ثم قتله

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عفوا عن ضابط سابق في الجيش برتبة ملازم سُجن لمدة خمس سنوات بتهمة قتل سجين عراقي عام 2008.

وقال البيت الأبيض في بيان أمس الاثنين إن " قضية مايكل بيهينا لقيت دعما واسعا من الجيش والمسؤولين المنتخبين في أوكلاهوما والمواطنين"، مؤكدا أن بيهينا كان سجينا مثاليا ويستحق تماما منحه الرأفة.

وكان ممثل الادعاء في أوكلاهوما مايك هانتر قد تقدم بالتماس إلى البيت الأبيض من أجل العفو عن بيهينا، وهو قائد مفرزة في الفرقة 101 المحمولة جوا أدين بالقتل غير العمد، وحكم عليه بالسجن 25 عاما، بعد أن قتل السجين العراقي علي منصور محمد الذي كان يشتبه في انتمائه لتنظيم القاعدة.

وزعم بيهينا الذي جرد منصور من ملابسه أثناء استجوابه وأطلق النار عليه مرتين، أنه تصرف دفاعا عن نفسه.

وتقرر تخفيض الحكم بعد ذلك إلى السجن 15 عاما، ثم أُطلق سراحه مع وضعه تحت المراقبة عام 2014 بعدما أمضى خمس سنوات من مدة عقوبته.

وألقي القبض على منصور واستجوبته المخابرات العسكرية فيما يتعلق بهجوم بقنبلة مزروعة على الطريق قتلت اثنين من أفراد المفرزة يوم 21 أبريل/نيسان 2008.

ثم صدرت أوامر بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، وتم تكليف بيهينا بإعادته إلى قريته. وخلال العملية، أوقف بيهينا قافلة السيارات واستجوب منصور فيما يتعلق بالهجوم.

وقال بيهينا في شهادته أثناء محاكمته عام 2009 إن منصور حاول انتزاع سلاحه، وإنه أطلق الرصاص عليه دفاعا عن النفس.