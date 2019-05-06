حراك الجزائر يحيي أمل ذوي ضحايا العشرية السوداء

سلمى حراز-الجزائر

25 سنة أو أكثر مضت بمراراتها وبؤسها وقهرها، ولم تنس السيدة فاطمة الزهراء بوشرف يوما تفاصيل اللحظات الأخيرة لاقتياد ابنها المخفي قسريا نحو المجهول، مثلما لم تُشفَ من جرح أدماه قبل عقدين الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وهو يجيب أمهات جريحات، قائلا "أبناؤكم ليسوا في جيوبي".

هكذا كان ردّ بوتفليقة على سؤال عائلات المخفيين قسريا حول مصير أبنائهن غداة استلامه مقاليد الحكم سنة 1999، وبقدر ما كان وقع كلماته قاسيا وأشعل نارا في قلوب آلاف المكلومين، كان الفرح كبيرا بإعلان استقالته وتوهج شعلة الحراك.

السيدة فاطمة الزهراء واحدة من بين آلاف الذين اختفى أحد أفراد عائلاتهم في ظروف غامضة أثناء العشرية السوداء في الجزائر ويعتقد أنهم اختطفوا على يد أجهزة تابعة للدولة غالبا، تقول في حديثها للجزيرة نت "رحيل بوتفليقة وهبوب رياح التغيير كانت أول فرحة أعيشها منذ أن فقدت أخبار ابني منذ 25 سنة ".

وكانت كثير من العائلات قد رفضت شراء صمتها عبر قبول "صك النسيان" في شكل تعويضات مالية عرضتها الدولة، ضمن قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في سبتمبر/أيلول 1999.