مصر.. 22 اختفاء قسريا وحالتا قتل خارج القانون في شهر

محمد سيف الدين-القاهرة

وثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (مجتمع مدني) 66 انتهاكا حقوقيا خلال أبريل/نيسان الماضي.

ومن بين الانتهاكات التي وثقها المؤشر الحقوقي المصري الذي تصدره المنظمة بصورة دورية، 22 حالة اختفاء قسري بحق مصريين، وحالتا قتل خارج إطار القانون.

والاختفاء القسري -بحسب الحقوقيين- هو الحرمان من الحرية، يتبعه رفض الاعتراف بمصير الشخص المختفي أو مكان احتجازه، وعادة يتم هذا الإخفاء على أيدي السلطات ويكون وراءه دوافع سياسية.

وازدهر الاختفاء القسري في مصر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وخلال العام الماضي، رصد فريق "كوميتي فور جستس" 1989 حالة اختفاء قسري في مصر.

ووفق البيان الحقوقي، تصدرت محافظتا القاهرة والشرقية قائمة المدن الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، وكان الرجال الأكثر تعرضا للانتهاك بواقع 62 حالة، وكانت النساء أربع حالات.

واستنكرت المنظمة استمرار السلطات المصرية في انتهاك حقوق الإنسان، التي تقضي على الحياة المدنية في البلاد، التي غلفت بتمرير التعديلات الدستورية الأخيرة.