مصر.. مطالبات بالإفراج عن "شيخ الصحفيين"

محمد سيف الدين-القاهرة

دشن حزب الاستقلال المصري (معارض)، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن مجدي حسين زعيم الحزب ورئيس تحرير صحيفة الشعب (مستقلة) والمعتقل قبل خمس سنوات.

وتتزامن الدعوة التي أطلقها حزب الاستقلال المصري، مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يحل في الثالث من مايو/ أيار من كل عام.

ودعا الحزب نشطاء مواقع التواصل والصحفيين للتغريد على وسمي "الحرية لمجدي حسين، وشيخ الصحفيين"، لمدة ثلاثة أيام.

وتفاعل عدد كبير من رموز العمل السياسي والإعلامي مع الحملة، غير أن نقابة الصحفيين -المعنية بشؤون المهنة- لم تعلق على الانتهاكات التي يتعرض لها حسين -عضو سابق بمجلس النقابة- أو تعلن تضامنها معه.

#الحرية_لمجدي_أحمد_حسين

الكاتب الصحفي ورئيس حزب الاستقلال

ابن الزعيم الوطني أحمد حسين الذي قامت حركة يوليو وهو مسجون بتهمة العيب في الذات الملكية وعمه المناضل الكبير عادل حسين رحمه الله

مجدي سجين كل العصور لان قلبه ينبض بالحرية ولم يستطع يوما ان يداهن او يصمت#اطمن_انت_مش_لوحدك pic.twitter.com/dU7nalQDEX — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) April 30, 2019

اقترب الأستاذ مجدي أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، من ال٧٠ عام، ويعاني من أمراص القلب وانزلاق غضروفي والتهاب في عصب البصر والروماتويد والسكر

رئيس تحرير جريدة الشعب يستحق الإفراج عنه صحيا أو لانقضاء نصف المدة#الحرية_لمجدي_حسين — hazem hosny (@hazemhosny5040) May 1, 2019

#الحرية_لمجدي_حسين



الصحفي الحر

الذي دافع عن حرية مصر

فكان مصيره بطن سجونها!! pic.twitter.com/CDBJ877ehK — د. طارق الزمر (@drtarekelzomor) May 2, 2019

بدأت منذ أمس حملة تدوين للإفراج عن الصحفي مجدي حسين.

تختلف أو تتفق مع آرائه، ست سنين حبس في جريمة نشر كفاية! #الصحافة_مش_جريمة #الحرية_لمجدي_حسين #اكسر_كلابش — Salma Hussein (@salmaahussein) May 2, 2019

يذكر أن حسين الذي أخلي سبيله في منتصف مارس/آذار من عام 2016، فوجئ بصدور حكم ضده بالحبس ثماني سنوات في قضية نشر، وخفّف الحكم بعد ذلك في 26 يوليو/تموز من العام نفسه، إلى خمس سنوات.

واعتقل حسين (70 عاما) في يوليو/تموز 2014، وذلك قبل يومين من مظاهرات دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية في الذكرى الأولى لعزل الجيش للرئيس محمد مرسي.

ووجهت له اتهامات منها انضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، التي أطلق عليها بعد ذلك قضية "تحالف دعم الشرعية".

ويعاني حسين في محبسه من مشاكل صحية في القلب، فضلا عن إصابته بانزلاق غضروفي والتهاب في عصب البصر، مما يتطلب رعاية صحية خاصة لا تتوافر داخل السجن.

ووفقا للمادة 486 من قانون الإجراءات القانونية يحق لحسين الإفراج الصحي، حيث إنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر، ويستلزم رعاية خاصة.

وبالإضافة لحسين، يقبع نحو 89 صحفيا مصريا في السجون وسط ظروف إنسانية وصحية صعبة، إلى جانب التضييق على العمل الصحفي في البلاد، وفق تقارير حقوقية.