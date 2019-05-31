في رمضان.. ظروف قاسية بمركز توقيف عتصيون الإسرائيلي

فادي العصا-بيت لحم

لم يتوقع الفلسطيني ماجد هاشم متعب (35 سنة) من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أن يكون ذهابه لأداء صلاة العصر في المسجد الإبراهيمي أول أيام شهر رمضان الفضيل بداية لأكثر مرحلة وصفها بالمذلة في حياته.

اعتقل جيش الاحتلال متعب من أمام المسجد الإبراهيمي ونقلوه إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق القريبة بتهمة أنه مطلوب، قبل نقله معصوب العينيين ومربوط القدمين واليدين إلى مركز عتصيون المقام على أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم وشمال الخليل ليصل هناك منتصف الليل دون شرب ماء أو إفطار في أول أيام الشهر الفضيل.

ويصف متعب الجو تلك الليلة بأنه كان باردا، وتم نزع ملابسه وتفتيشه لحظة وصول المركز وطالب بشرب الماء أو الطعام، غير أنهم أخبروه بإمكانية شرب الماء من الحمام داخل الزنزانة.



ظروف مزرية

غرفة إسمنتية رمادية اللون بطول وعرض مترين، وبإضاءة خافتة جدا مصدرها ضوء مركزي، تدخل الزنزانة من نافذة لا تتجاوز 20 سنتيمترا طولا ومثلها عرضا وفيها حمام وحنفية (صنبور) مياه، تشعر بصوته المشمئز عندما يتحدث متعب عن رائحة الزنزانة النتنة والحمام غير النظيف في مكان يصفه بأنه لا يصلح لعيش الحيوانات.



وأصر جنود الاحتلال على متعب ومن معه على أن يشربوا الماء من صنبور المرحاض، في حين كان أسيران داخل هذه الزنزانة بلا طعام ليومين كاملين قبل أن يجيء وقت السحور ويتم إدخال لبنة كريهة الرائحة مع كأس من الشاي هما إفطار أول يوم من رمضان ووجبة سحور اليوم الثاني.



ويقول متعب إنه دخل في حالة نفسية سيئة جدا، وأراد الخروج مما وصفه بالجحيم في هذه الزنزانة بأي ثمن فلم يشعر فيها إلا بالإذلال والمهانة اللذين عاشهما حيث لا يوجد ماء أو طعام، وهناك سرير حديدي بلا وسائد.



واستمر احتجاز ماجد متعب لـ15 يوما بعد أن نقل إلى سجن آخر وظهرت براءته من التهمة التي اعتقل لأجلها، لكنه خسر عشرة كيلوغرامات من وزنه بسبب حالة الاشمئزاز التي عاشها منذ احتجازه.