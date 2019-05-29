بعد عمليات انتحار.. جو "مسموم" يدفع مديرين بأمنستي للاستقالة

كشفت منظمة العفو الدولية عن أن خمسة من مديريها سيغادرون مناصبهم بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد أن كشف تحقيق خارجي أن جو العمل "مسموم" داخل المنظمة الحقوقية.

وتأتي إعادة الهيكلة بعد تقرير مستقل نشر أواخر يناير/كانون الثاني وأجري إثر انتحار اثنين من موظفي المنظمة في غضون ثلاثة أشهر.



وانتحرت البريطانية روز مكغريغور البالغة 28 عاما مطلع صيف 2018 خلال قضائها فترة تدريب مدفوع الأجر في مكتب المنظمة في جنيف، بعد أسابيع فقط من العثور على الباحث في شؤون غرب أفريقيا غايتان موتو البالغ 65 عاما ميتا في 26 مايو/أيار 2018 داخل مقر المنظمة في باريس.



وكشف تقرير مجموعة كونتيرا المبني على تحقيق أجري مع موظفي المنظمة أن هؤلاء يتعرضون غالبا لإجهاد كبير جدا. كما خلص إلى أن "الثغرات في الثقافة التنظيمية والإدارة" هي "الأسباب الرئيسة" لمشاكل الموظفين. وشدد التقرير على أن "جو العمل يوصف غالبا بأنه مسموم".



وأواخر يناير/كانون الثاني قال الأمين العام للمنظمة كومي نايدو إن "قراءة شهادات تشير إلى وجود ثقافة السرية وانعدام الثقة وإلى تسامح مع التمييز، والترهيب، واستغلال السلطة، أمر مقلق للغاية".



من جهتها، أكدت الإدارة العامة تحمّل "مسؤولية جماعية".



وبحسب صحيفة "ذي تايمز" فقد عبّر موظفون عن غضبهم إزاء التعويضات "الباذخة" المخصصة للمديرين الخمسة المصروفين من الخدمة.



بدوره، أكد المتحدث باسم المنظمة أن تعويضات الصرف من الخدمة المقررة لهؤلاء المديرين هي "أقل" من تلك التي صرفت لموظفين آخرين.