قتل وتعذيب.. رايتس ووتش ترصد جرائم الجيش والمسلحين بسيناء

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء ترتكب انتهاكات خطيرة وعلى نطاق واسع بحق المدنيين في إطار الحرب ضد تنظيم الدولة. كما اتهمت "مسلحين متطرفين" بارتكاب "جرائم مروعة" هناك.

وقالت المنظمة الدولية إن بعض تلك الانتهاكات، التي وثقتها في تحقيق أجرته على مدى عامين بعنوان "إذا كنت خائفا على حياتك، اترك سيــناء" ترقى إلى جريمة حرب.

واتهم التقرير قوات الأمن بالقيام باعتقالات تعسفية شملت أحداثا صغار السن والوقوف وراء حالات اختفاء وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، فضلا عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري وهجمات جوية وبرية ضد المدنيين.

ووثقت المنظمة ما قالت إنه 50 حالة اعتقال تعسفي لسكان بينها 39 حالة احتجاز في حبس انفرادي بمكان غير معلوم.

وقالت المنظمة نقلا عن محتجزين سابقين إن البعض لفظ أنفاسه أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة ونقص الرعاية الطبية.

وخلـص تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن القوات المصرية اعتقلت أكثر من 12 ألفا من سكان سيناء بين عامي 2013 و2018.

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معتقلون معزولون

وتقول هيومن رايتس ووتش إن الجيش المصري يحتجز المعتقلين في عزلة وفي ظروف سيئة للغاية، بعيدا عن أي إشراف قضائي، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما.

وتضيف المنظمة الدولية أن الجيش المصري يحتجز سرا ما يصل إلى ألف 1000 معتقل في قاعدة الجلاء العسكرية، وهي أحد ثلاثة مواقع احتجاز عسكرية رئيسية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء الذين يقدر عددهم بنصف مليون نسمة أجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها، بينما ألقي القبض على الآلاف واحتجز المئات سرا.

ودعا تقرير هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة، التي تقدم 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية لمصر، وجميع شركاء البلاد الدوليين الآخرين إلى وقف المساعدات العسكرية والأمنية.

قطع رؤوس

في المقابل، قالت هيومن رايتس ووتش إن من وصفتهم بالمسلحين المتطرفين ارتكبوا أيضا جرائم مروعة في شمال سيناء، بينها قتل وخطف وتعذيب مدنيين.

ووثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ارتكبتها ما تسمى "ولاية سيناء" (الفرع المحلي للدولة الإسلامية)، وقالت إنها هاجمت مدنيين وخطفت وعذبت وقطعت رؤوس خصوم.