 تايمز: مجازر وأحكام إعدام بالجملة منذ مجيء السيسي
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تايمز: مجازر وأحكام إعدام بالجملة منذ مجيء السيسي

أكثر من 2400 شخص صدرت بحقهم أحكام إعدام منذ 2014 (الجزيرة)
أكثر من 2400 شخص صدرت بحقهم أحكام إعدام منذ 2014 (الجزيرة)

أفادت تايمز البريطانية أن أكثر من 2400 شخص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد.

ونقلت الصحيفة هذه الأرقام عن منظمة ريبريف الحقوقية في بريطانيا التي قالت إن أحكام الإعدام في مصر تمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أنه منذ تولي السيسي رئاسة البلاد عام 2014 وأحكام الإعدام في تزايد، مشيرة إلى تنفيذ 144 حكما منها.

وختمت بقولها إن معظم الأحكام صدرت بشكل جماعي، وأوردت مثالا على محاكمتين خلال عام 2014 صدرت خلالهما أحكام جماعية بالإعدام بحق أكثر من ألف شخص.

المصدر : الصحافة البريطانية
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